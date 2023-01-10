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影／基隆嶼磯釣客落海幸有穿救生衣 海中漂流即時救援

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆嶼今天發生磯釣客落海意外，一名新北市汐止區陳姓男釣友搭乘娛樂漁船前往基隆嶼磯釣，疑因風浪過大踩礁時重心不穩掉入海中，幸好有穿救生衣，鄰近磯釣船順利救起，未送醫。

基隆嶼上午發生磯釣客落海意外，一名新北市汐止區48歲陳姓男釣友搭乘娛樂漁船鋒屏號前往基隆嶼磯釣，疑因風浪過大，踩礁時重心不穩，不慎掉入海中。

因有穿救生衣，未被海浪沖離太遠，鄰近的磯釣船鋒帝號也立即前往救援，並順利將落海的陳姓釣客救起，他意識清楚沒有大礙，直接送返正濱八尺門漁港，因無明顯傷勢，陳與海巡報備後即返家休息。

市府說，每年10月起至隔年4月是磯釣活動的旺季，冬北季風期間，礁石因海菜生長而較為濕滑，從事磯釣活動務必穿著釘鞋及救生衣，且救生衣胯下的「安全綁帶」一定要綁緊，否則落海時，救生衣會因浮力往上浮，而人則往下沉，如果不綁帶，人和救生衣很容易會分離而失去保護作用。

市府表示，另若不慎落海，應保持鎮靜，不要急忙向內往礁石區游，避免湍急的海流使人撞擊礁石受傷，而應盡量向外游至海面空曠處，等待附近船隻前往救援。若同行釣友發生意外時，可協助第一時間通知船家前往救援，並視狀況丟擲島礁上準備之救生圈協助落海釣友，以利增加黃金救援時間。

市政府產業發展處表示，磯釣是東北角相當盛行的休閒漁業，卻有一定的風險，基隆市政府於105年訂定「島礁磯釣自治條例」，並制定兩配套子法，提供釣友合法且有制度管理的安全釣場。

釣友前往基隆嶼磯釣，必須先申請基隆市島礁磯釣證，且依規定需著救生衣及防滑釘鞋，釣客離開島礁前，須清礁收拾殘留誘餌及垃圾整理環境，共同維護生態及環境維護。呼籲釣友在磯釣季期間，應多掌握天候及海浪狀況，並留意海流變化，並遵守島礁磯釣相關規定，以確保自身安全。

基隆嶼磯釣客落海幸有穿救生衣，海中漂流即時救援。圖／讀者提供
基隆嶼磯釣客落海幸有穿救生衣，海中漂流即時救援。圖／讀者提供

基隆嶼 汐止

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