聽新聞
test
0:00 / 0:00
跨坐我肩膀爬下來！勇警架鋁梯衝火場救受困女子 手寫信感謝救命之恩
北投警分局關渡派出所警員侯辰儒、陳翰德，日前在火災現場，發現一名女子站在2樓陽台揮手呼救，侯員立即以防火巷閒置的鋁梯爬到1樓鐵皮遮雨棚，再架設該鋁梯到2樓，但離陽台還有半身距離，侯員安撫女子情緒，並請她跨坐在他肩膀、扶著梯子，逃離竄出黑煙的火場。女子事後遞上手寫信，感謝員警奮不顧身的救命之恩。
關渡派出所指出，12月29日接獲知行路7巷發生火警，警員侯辰儒、陳翰德巡邏趕往現場，陳員發現有女子在2樓陽台揮手呼救，侯員立刻以防火巷內閒置鋁梯，爬到火場鄰棟的一樓鐵皮遮雨棚，並在熱心民眾協助下，架設鋁在一樓高的屋簷、靠向火場建物牆壁，爬梯靠近女子。
侯員安撫女子情緒說「不要慌張，一定可以順利救下來，先穩定情緒，我把梯子架到最靠近妳的位置」當時，鋁梯距離女子還有半身距離，侯員隨即爬上鋁梯，請女子跨坐在他肩膀上，再緊抓鋁梯、一步步爬下，過程中，熱心民眾協助扶穩鋁梯，眾人齊力成功救援女子離開火場。
40歲侯員從警17年，至關渡派出所服務4年多。他表示，當時消防人員正在設置水線救火，眼看黑樓竄出黑煙，他以從警攻堅爬上爬下的經驗，研判可架設鋁梯，並由熱心民眾協助扶穩鋁梯救援，這次成功救援是從從警生涯非常有意義的事。
23歲女子今年1月3日，親自帶著手寫的感謝信到派出所，感謝員警救命之恩。感謝信提及「真的非常感謝您奮不顧身前來救援，勇敢的從一樓到三樓讓我看到希望，那時您就是我的救命恩人，真的感激不盡！」
信中指出，當時站在陽台往下看到大家很緊張，都在注意，因此嘗試揮手，眼看黑煙從背後越來越近，也開始覺得呼吸困難「當下的想法只有想好好活著，很高興我們都成功了！」「你的英勇行為不能單單只有獎勵，您在我心中已是最偉大的英雄！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言