跨坐我肩膀爬下來！勇警架鋁梯衝火場救受困女子 手寫信感謝救命之恩

北投警分局關渡派出所警員侯辰儒、陳翰德，日前在火災現場，發現一名女子站在2樓陽台揮手呼救，侯員立即以防火巷閒置的鋁梯爬到1樓鐵皮遮雨棚，再架設該鋁梯到2樓，但離陽台還有半身距離，侯員安撫女子情緒，並請她跨坐在他肩膀、扶著梯子，逃離竄出黑煙的火場。女子事後遞上手寫信，感謝員警奮不顧身的救命之恩。

關渡派出所指出，12月29日接獲知行路7巷發生火警，警員侯辰儒、陳翰德巡邏趕往現場，陳員發現有女子在2樓陽台揮手呼救，侯員立刻以防火巷內閒置鋁梯，爬到火場鄰棟的一樓鐵皮遮雨棚，並在熱心民眾協助下，架設鋁在一樓高的屋簷、靠向火場建物牆壁，爬梯靠近女子。

侯員安撫女子情緒說「不要慌張，一定可以順利救下來，先穩定情緒，我把梯子架到最靠近妳的位置」當時，鋁梯距離女子還有半身距離，侯員隨即爬上鋁梯，請女子跨坐在他肩膀上，再緊抓鋁梯、一步步爬下，過程中，熱心民眾協助扶穩鋁梯，眾人齊力成功救援女子離開火場。

40歲侯員從警17年，至關渡派出所服務4年多。他表示，當時消防人員正在設置水線救火，眼看黑樓竄出黑煙，他以從警攻堅爬上爬下的經驗，研判可架設鋁梯，並由熱心民眾協助扶穩鋁梯救援，這次成功救援是從從警生涯非常有意義的事。

23歲女子今年1月3日，親自帶著手寫的感謝信到派出所，感謝員警救命之恩。感謝信提及「真的非常感謝您奮不顧身前來救援，勇敢的從一樓到三樓讓我看到希望，那時您就是我的救命恩人，真的感激不盡！」