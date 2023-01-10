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年節前北上探親不慎遺失皮包 捷運警積極助婦人尋回
一名婦人日前在台北捷運淡水站遺失手提包心急如焚，裡面有手機、現金等貴重物品，經捷運警察隊積極協助，順利協助婦人尋回手提包，婦人對員警積極熱心的服務熱忱非常感激；捷運警察隊也呼籲民眾，年節將至返鄉人潮湧現，旅客離開月台等地方時務必檢查隨身物品以免遺失。
捷運警察隊表示，第一分隊警員王純仁、葉玲君日前擔服巡邏勤務時，接獲通報淡水站有民眾物品遺失，抵達現場，婦人表示從台中搭車北上，欲至淡水親戚家拜訪，於捷運站外轉乘公車時，赫然發現手提包遺失，裡面有手機、證件及現金等貴重物品，頓時手足無措、心急如焚。
警方到場後先安撫其慌張情緒，提供手機讓其聯繫親戚，並協助調閱監視器釐清，發現婦人出站時因行李眾多，手提包不慎掉落於閘門後方。警方立即聯繫遺失物中心及各詢問處，得知台北站恰有拾獲特徵相符物品，聯絡站務人員確定正是婦人所遺失的手提包，且內容物均無短少，婦人得知物品順利尋回，這才展露笑顏，終於結束這場捷運驚魂記。
捷運警察隊表示，年節將至返鄉人潮湧現，旅客離開月台、車廂、廁所前，務必檢查隨身物品以免遺失，若不慎遺失物品，可就近向站務人員詢問，或詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切的查察線索，捷運警察將秉持同理心即刻協尋，並提供必要協助。
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