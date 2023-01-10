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歷史建築基隆南號誌樓轉轍站火警 部分木料構件遭損壞
被列為歷史建築的台鐵基隆南號誌樓轉轍站，今天上午傳出火警，傳出爆裂聲及濃煙煙，消防人員灌救撲滅，市政府文化局前往勘查，初判轉轍器尚安好，部分木料構件遭火燒損壞。鑑識小組初步研判為線香引起，已採證調查。
今天上午新建里長高瑞堂到南號誌樓有爆裂聲響，查看發現南號誌樓冒出陣陣黑煙，通報消防單位及台鐵局。基隆市文化局文資科承辦與科長郭麗雅前往查看災情。
現場火勢撲滅由火災鑑識小組鑑識，初步研判為線香引起，來源還要調查，已採證處理。台鐵局、文化局進入火場了解，初步判斷轉轍器尚安好，部分木料構件遭火燒損壞。
「基隆站南北號誌樓轉轍站」民國93年10月公告為歷史建築。興建於日治時期，是目前全台灣唯一南北兩端皆保留的號誌樓轉轍站。建物、土地所有權均為交通部台灣鐵路管理局所管轄。
「歷史建築基隆站南號誌樓轉轍站修復及再利用計畫」去年12月由台鐵局續辦修復再利用工程採購發包作業。針對此災情，文化局將回報文化部文化資產局，請台鐵局做災損前後清點及比對，並盡速啟動修復再利用工程。
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