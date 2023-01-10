男大生掉千元生活費心急如焚 暖警調監視器尋回
台北市一名張姓男大生到銀行提領1100元生活費後，回家卻發現僅剩下百元，張男心急報警；中正一分局忠孝東路派出所員警獲報後，調閱監視器，陪同張男回到超商現場，順利找回掉落的千元。
警方表示，忠孝東路派出所警員林憲樑日前接獲民眾報紙，指前天到超商提領1100元生活費，回家後驚覺身上只剩下100元，不知道應從何處找尋，希望警方能夠幫忙。
林員見狀後先行安撫張男情緒，並耐心詢問張曾走過的路線、時間點及可能將財物遺失處所，再陪同調閱相關監視器，隨後在超商調閱店家監視器時，發現張男所遺失的千元大鈔，就掉落在店內貨架下方，成功尋回失物，讓張開心的大聲呼喊，感謝警方熱心服務。
中正第一分局呼籲，春節前夕提領現金之際，應先將財物收妥後再行離開，減少財物遺落他處或遭人拾去之風險，而若不慎遺失物品也切勿慌張，可先至鄰近派出所請求警方協助。
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