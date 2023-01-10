酒駕男撞分隔島後方車閃不及 失控引擎冒煙撞路邊車

昨晚9時35分許，53歲的黃男駕駛客貨車由桃園中壢龍慈路往後興路方向直行，因酒後駕車精神不濟，失控撞向安全島，續遭後方轎車駕駛34歲任姓女子閃避不及，失控撞上停放於龍慈路上路邊小貨車及2輛轎車，造成任女轎車引擎起火，所幸2駕駛僅輕傷無大礙，黃男酒測值1.12毫克，警詢後將黃男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料釐清肇事責任。

黃男昨因酒後分神撞上分隔島，造成任女駕駛的白色轎車閃避不及，失控撞上停放於龍慈路上路邊小貨車，因撞擊力過大，續推撞停放前方的2輛轎車，此連環撞擊也造成任女轎車引擎室冒煙，不過再消防車抵達前已由民眾使用滅火器撲滅，而撞擊力過大致使雙方的安全氣囊都爆開，所幸雙方駕駛均輕微擦挫傷，任女送後無礙。

警方到場發現地上杯盤狼藉，車輛也都有嚴重的碰撞痕跡，而黃男酒測值為1.12毫克，任姓女駕駛酒測值為0，警詢後將黃男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料釐清肇事責任。

警方呼籲民眾參加新春尾牙及各種飲宴餐敘，應事先指定駕駛，利用大眾運輸、計程車代步，或善用代駕服務，千萬不可酒醉上路；另提供酒類餐飲業者，也應善盡勸導消費者勿酒駕社會責任，警方將落實溯源究責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康