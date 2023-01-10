快訊

傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕男撞分隔島後方車閃不及 失控引擎冒煙撞路邊車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

昨晚9時35分許，53歲的黃男駕駛客貨車由桃園中壢龍慈路往後興路方向直行，因酒後駕車精神不濟，失控撞向安全島，續遭後方轎車駕駛34歲任姓女子閃避不及，失控撞上停放於龍慈路上路邊小貨車及2輛轎車，造成任女轎車引擎起火，所幸2駕駛僅輕傷無大礙，黃男酒測值1.12毫克，警詢後將黃男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料釐清肇事責任。

黃男昨因酒後分神撞上分隔島，造成任女駕駛的白色轎車閃避不及，失控撞上停放於龍慈路上路邊小貨車，因撞擊力過大，續推撞停放前方的2輛轎車，此連環撞擊也造成任女轎車引擎室冒煙，不過再消防車抵達前已由民眾使用滅火器撲滅，而撞擊力過大致使雙方的安全氣囊都爆開，所幸雙方駕駛均輕微擦挫傷，任女送後無礙。

警方到場發現地上杯盤狼藉，車輛也都有嚴重的碰撞痕跡，而黃男酒測值為1.12毫克，任姓女駕駛酒測值為0，警詢後將黃男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料釐清肇事責任。

警方呼籲民眾參加新春尾牙及各種飲宴餐敘，應事先指定駕駛，利用大眾運輸、計程車代步，或善用代駕服務，千萬不可酒醉上路；另提供酒類餐飲業者，也應善盡勸導消費者勿酒駕社會責任，警方將落實溯源究責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園中壢龍慈路往後興路方向有車酒駕失控撞分隔島，造成後方白車閃不及失控連撞3輛路邊車輛。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍慈路往後興路方向有車酒駕失控撞分隔島，造成後方白車閃不及失控連撞3輛路邊車輛。記者翁唯真／翻攝
53歲的黃男駕駛客貨車由桃園中壢龍慈路往後興路方向直行，因酒後駕車精神不濟，失控撞向安全島，造成後方車閃不及失控。記者翁唯真／翻攝
53歲的黃男駕駛客貨車由桃園中壢龍慈路往後興路方向直行，因酒後駕車精神不濟，失控撞向安全島，造成後方車閃不及失控。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍慈路往後興路方向有車酒駕失控撞分隔島，造成後方白車閃不及失控連撞3輛路邊車輛。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢龍慈路往後興路方向有車酒駕失控撞分隔島，造成後方白車閃不及失控連撞3輛路邊車輛。記者翁唯真／翻攝

桃園 酒測 計程車

延伸閱讀

身背4通緝還拒檢衝撞警 落網時他在停車場內呼呼大睡

遭球棒隊砸店4天後又遭轎車衝撞 警速逮2嫌撇2案無關聯

好大膽！撞警車竟逃了 警拔槍喝令下車一查他幹了這事

高雄婦轎車違停遭開單 警問生日她竟Call Out問人

相關新聞

失聯一個多月…房東開門查看 驚見情侶陳屍租處

新北市新莊區一對情侶失聯一個月，昨天（9日）晚上房東前往中正路租處察看，赫見兩人衣著完整倒臥床上，地上則有燒炭痕跡，趕緊...

歷史建築基隆南號誌樓轉轍站火警 部分木料構件遭損壞

被列為歷史建築的台鐵基隆南號誌樓轉轍站，今天上午傳出火警，傳出爆裂聲及濃煙煙，消防人員灌救撲滅，市政府文化局前往勘查，初...

酒駕男撞分隔島後方車閃不及 失控引擎冒煙撞路邊車

昨晚9時35分許，53歲的黃男駕駛客貨車由桃園中壢龍慈路往後興路方向直行，因酒後駕車精神不濟，失控撞向安全島，續遭後方轎...

貨車國道追撞聯結車 車頭凹陷、2輕傷送醫

43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南鼎金系統路段向364.5公里處，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子...

身背4通緝還拒檢衝撞警 落網時他在停車場內呼呼大睡

30歲的范姓男子身背侵占等4條通緝，本月5日深夜他因在萬華區開車違停，被警方攔下盤查，但范男拒檢逃逸衝撞員警，警方循線搜...

花蓮155件建築物火災一半是獨立住宅 消防局籲裝住警器

花蓮縣消防局公布2022年縣內火災案件，在456件火警中，以建築物火災155件為最高，其中超過一半是獨立住宅。消防局分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。