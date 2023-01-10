失聯一個多月…房東開門查看 驚見情侶陳屍租處

新北市新莊區一對情侶失聯一個月，昨天（9日）晚上房東前往中正路租處察看，赫見兩人衣著完整倒臥床上，地上則有燒炭痕跡，趕緊通知警、消到場，經檢視兩人已明顯死亡。警方勘驗現場沒有外力介入，初步排除他殺嫌疑。由於現場未留遺書，家屬也不清楚兩人為何輕生，確切死因仍待警方調查釐清。

經調查，張姓男子（47歲）與藍姓女子（30歲）兩人是情侶，去年11月9日才以每個月9000元，租住新莊區中正路一處5樓套房。沒想到才付了一個月房租，12月兩人就因工作不穩而無力繳租，房東只能給予寬限延繳。

上周房東連續兩天聯繫卻無音訊，昨天（9日）晚上8時30分左右，房東心想親自來到新莊區中正路出租套房察看，經敲門沒有人回應，打開租房入內一看，赫見2人衣著完整倒臥在床上，地上則還有炭火燃燒，趕緊通報報警、消趕抵。

經檢視兩人已明顯死亡，警方勘驗現場，沒有外力介入，現場也沒留遺書，初步排除有他殺嫌疑。由於兩人鮮少與家人聯繫，雙方家屬並不清楚兩人為何輕生？目前家屬沒有疑異，確切死因有待警方調查釐清。

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