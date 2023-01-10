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貨車國道追撞聯結車 車頭凹陷、2輕傷送醫

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南鼎金系統路段向364.5公里處，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車，導致許男及一旁副駕駛座的乘客受傷送醫，所幸，無生命危險；初步了解，雙方駕駛都無飲酒，事故也在一個小時內排除，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午10時19分，許男駕駛大貨車行經國1南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方曾男駕駛的貨櫃車；事故當下，貨車車頭凹陷，擋風玻璃破損呈蜘蛛網狀。

車禍造成許男及在旁副駕駛受傷，所幸，送醫救治無生命危險；事故也因中間車道占用，造成後方車流回堵約3公里，經高公局南分局、國道公路警察善後，於11時2分許，排除事故，恢復通行。

初步了解，這起事故，雙方肇事駕駛都無飲酒情事，，詳細事故原因仍待釐清。

43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車。記者陳弘逸／翻攝
43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車。記者陳弘逸／翻攝
43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車。記者陳弘逸／翻攝
43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車。記者陳弘逸／翻攝
43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車。記者陳弘逸／翻攝
43歲許姓男子駕駛大貨車今天上午行經國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，疑因未保持適當車距，追撞前方53歲曾姓男子駕駛的貨櫃車。記者陳弘逸／翻攝

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