桃園高中學生參訪消防隊 親製手板致謝

桃園市桃園高中平時和大有消防分隊配合防災演練，師生今早上組團赴分隊參訪，一窺消防員廬山真面目；其中一名16歲男學生去年底打球時膝蓋脫臼，正是由大有消防員救助，他本人雖無法到場，仍透過教官轉達，學生們也製作手卡致謝。

桃園高中師生今天8時30分至桃園市政府消防局第一大隊大有分隊慰問消防員辛勞，親手製作布條與手板，感謝所有消防員辦理宣導活動，共同引領師生提升居安思危觀念；大有分隊則排出隊員徐鵬翔帶領師生認識消防車等消防設備。

桃高一名男學生去年12月29日下午2時許在校內籃球場運動，半途膝蓋脫臼痛倒在地。男學生透過校方表示，當天119救護人員非常親切，問得很仔細，雖然因為自己體重非常重，造成運送不便，但救護人員仍很快送到醫院，雖然今天無法到場，但仍非常感謝他們的幫助。

桃園高中校長徐宗盛表示，感謝大有消防分隊長期積極配合消防各項防災宣導課程，如地震避難自救、緊急救護課程及用火用電安全等，校內有學生不慎受傷，也在第一時間迅速到達現場給予最好的照護，119消防節將至，希望能以實際的行動，感謝辛苦的消防人員。

大有分隊長蘇翊瑄表示，年節將至，不少人會利用連續假期團聚或出門旅遊，提醒民眾要特別注意用火用電安全，圍爐團圓時謹記人離火熄、勿過載用電，外出旅遊前也要拔除家中電器插頭或關閉電源開關。