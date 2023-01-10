快訊

倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

疫情起伏！本土+2萬4503例 境外暴增560例「再創新高」

桃園高中學生參訪消防隊 親製手板致謝

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園高中平時和大有消防分隊配合防災演練，師生今早上組團赴分隊參訪，一窺消防員廬山真面目；其中一名16歲男學生去年底打球時膝蓋脫臼，正是由大有消防員救助，他本人雖無法到場，仍透過教官轉達，學生們也製作手卡致謝。

桃園高中師生今天8時30分至桃園市政府消防局第一大隊大有分隊慰問消防員辛勞，親手製作布條與手板，感謝所有消防員辦理宣導活動，共同引領師生提升居安思危觀念；大有分隊則排出隊員徐鵬翔帶領師生認識消防車等消防設備。

桃高一名男學生去年12月29日下午2時許在校內籃球場運動，半途膝蓋脫臼痛倒在地。男學生透過校方表示，當天119救護人員非常親切，問得很仔細，雖然因為自己體重非常重，造成運送不便，但救護人員仍很快送到醫院，雖然今天無法到場，但仍非常感謝他們的幫助。

桃園高中校長徐宗盛表示，感謝大有消防分隊長期積極配合消防各項防災宣導課程，如地震避難自救、緊急救護課程及用火用電安全等，校內有學生不慎受傷，也在第一時間迅速到達現場給予最好的照護，119消防節將至，希望能以實際的行動，感謝辛苦的消防人員。

大有分隊長蘇翊瑄表示，年節將至，不少人會利用連續假期團聚或出門旅遊，提醒民眾要特別注意用火用電安全，圍爐團圓時謹記人離火熄、勿過載用電，外出旅遊前也要拔除家中電器插頭或關閉電源開關。

蘇翊瑄說，周末又有寒流報到，洗熱水澡也要留意熱水器安裝，消防局今年1月1日開始受理低、中低收入戶燃氣熱水器遷移或更換補助申請，每戶最高補1.2萬元，申請至額滿截止；一般戶從3月1日開始受理申請，每戶最高補3000元，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢當地消防分隊。

桃園高中師生今早參訪大有分隊，親手製作手板致謝。圖／消防局提供
桃園高中師生今早參訪大有分隊，親手製作手板致謝。圖／消防局提供
桃園高中師生今早參訪大有消防隊，由隊員徐鵬翔介紹消防車及救災設備。圖／消防局提供
桃園高中師生今早參訪大有消防隊，由隊員徐鵬翔介紹消防車及救災設備。圖／消防局提供

桃園 消防員 低收入戶

延伸閱讀

暖心！友是消防員 台積電中科員工中大獎捐大雅義消分隊

影／屏東發生火燒車意外…火球緊鄰車道 民眾驚呼危險

連日搜尋 嘉市蘭潭水域尋獲走失3天胡姓老翁

桃園龜山工業區防災演練 消防隊秀科技救災

相關新聞

身背4通緝還拒檢衝撞警 落網時他在停車場內呼呼大睡

30歲的范姓男子身背侵占等4條通緝，本月5日深夜他因在萬華區開車違停，被警方攔下盤查，但范男拒檢逃逸衝撞員警，警方循線搜...

花蓮155件建築物火災一半是獨立住宅 消防局籲裝住警器

花蓮縣消防局公布2022年縣內火災案件，在456件火警中，以建築物火災155件為最高，其中超過一半是獨立住宅。消防局分析...

驚！高雄街友倒臥民宅騎樓下 女里長查看發現他死了

高雄一名56歲尋姓街友，今天上午被謝姓女里長發現，倒臥在鳳山區經武路一處民宅騎樓下，已無生命跡象，里長嚇得報警，警方和救...

影／台人病逝上海 大陸友人連繫台灣助返台

台籍陳姓男子去年底病逝上海，大陸友人僅知曾住過新北汐止區，熱心連繫新北市政府，汐止警方透過戶役政資料，找到陳男已旅居國外...

敢吃我卡？桃園男對ATM飽以老拳 警上門矇了「好後悔」

桃園李姓男子深夜酒醉，昨凌晨到超商提款要付計程車錢，因多次操作失敗導致卡片被吃，令他憤而出拳擊碎ATM玻璃，警方找上門後...

恆春男簽賭輸光公款用這招 謊報遭搶立馬被警方識破

賭博害人不淺，屏東恆春警方日前接獲劉姓男子報案，指在郊外開車途中遭多名歹徒攔下搶走現金，警方趕赴現場了解時，男子描述過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。