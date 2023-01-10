身背4通緝還拒檢衝撞警 落網時他在停車場內呼呼大睡

30歲的范姓男子身背侵占等4條通緝，本月5日深夜他因在萬華區開車違停，被警方攔下盤查，但范男拒檢逃逸衝撞員警，警方循線搜索，最後發現他時，還躺在停車場內呼呼大睡，在睡夢中被警方逮捕。警詢後依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

警方表示，身背侵佔等4條通緝的范男，自知通緝身分，平時以旅館或汽車為家，藉此躲避警方查緝。

本月5日晚上11點多時，開車違停在萬華區昆明街上，萬華分局西門町派出所巡邏警網見狀上前盤查，但范男沒出示證件，對於個人資料都無法如實回答，正當員警進一步要求他下車時，范急踩油門加速逃逸，擦撞站在轎車左側的2名員警，導致員警跌倒在地，手腳有擦挫傷。

萬華分局立即組成專案小組，追查范男蹤跡，經過連日追查，終於在2天後清晨5點多時，發現范男車輛出現在萬華區長順街附近，研判他將車輛停在華江堤外停車場休息，立即調派警力墻往圍捕。