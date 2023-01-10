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身背4通緝還拒檢衝撞警 落網時他在停車場內呼呼大睡

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

30歲的范姓男子身背侵占等4條通緝，本月5日深夜他因在萬華區開車違停，被警方攔下盤查，但范男拒檢逃逸衝撞員警，警方循線搜索，最後發現他時，還躺在停車場內呼呼大睡，在睡夢中被警方逮捕。警詢後依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

警方表示，身背侵佔等4條通緝的范男，自知通緝身分，平時以旅館或汽車為家，藉此躲避警方查緝。

本月5日晚上11點多時，開車違停在萬華區昆明街上，萬華分局西門町派出所巡邏警網見狀上前盤查，但范男沒出示證件，對於個人資料都無法如實回答，正當員警進一步要求他下車時，范急踩油門加速逃逸，擦撞站在轎車左側的2名員警，導致員警跌倒在地，手腳有擦挫傷。

萬華分局立即組成專案小組，追查范男蹤跡，經過連日追查，終於在2天後清晨5點多時，發現范男車輛出現在萬華區長順街附近，研判他將車輛停在華江堤外停車場休息，立即調派警力墻往圍捕。

員警到場後發現范男開的轎車停在停車格內，左右兩側及後方都有車輛，立即利用環境優勢將警車阻擋在前方，防止范男再駕車衝撞，隨後迅速將熟睡中的范拉下車，強勢壓制在地上銬逮捕。全案詢後依加重妨害公務、傷害罪移送偵辦，通緝部分解送該管地檢署歸案。

范男在萬華區違停被盤查，拒檢衝撞員警。記者邱奕能／翻攝
范男在萬華區違停被盤查，拒檢衝撞員警。記者邱奕能／翻攝

通緝 妨害公務 違停

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