花蓮155件建築物火災一半是獨立住宅 消防局籲裝住警器

花蓮縣消防局公布2022年縣內火災案件，在456件火警中，以建築物火災155件為最高，其中超過一半是獨立住宅。消防局分析，獨立住宅較無完善消防設備，成為最容易發生火災的場所；而在起火點上，最多是廚房電器及爐火使用不慎而釀災，盼民眾能安裝住宅用火災警報器避禍。

消防局統計，2022年火災案件共計456件，扣除森林田野、雜草廢棄物等鮮少造成損失案件，以建築物火災155件、占34%為最高，其中獨立住宅火災件數又占建築物火災的56.77%，而人潮與居住密集的商業建築與集合住宅只有15%。

主要原因是公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，經過近20年消防單位的查核與要求下，相關場所的消防安全機制幾乎按照法規設置完成，可預防火災及初期撲滅火勢；而獨立住宅未有強制規定，缺乏消防安全設施，容易發生嚴重的火災。

消防局依起火處所統計，廚房是建築物內起火次數最多的地方，而工寮、客廳、臥室及倉庫也不在少數，時間上以日常起居活動時段中午12時至晚上6時發生頻率最高，除了在使用火源時應謹慎注意外，應提升自身用電安全意識。

消防局長林文瑞表示，統計去年整年度火災造成財產損失1125萬元、死亡2名、受傷17名，為保障住宅場所消防安全，消防局推動住宅用火災警報器安裝，補助弱勢族群、狹小巷弄及水源不足區域等住戶裝設，已累計7萬191戶。