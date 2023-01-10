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驚！高雄街友倒臥民宅騎樓下 女里長查看發現他死了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名56歲尋姓街友，今天上午被謝姓女里長發現，倒臥在鳳山區經武路一處民宅騎樓下，已無生命跡象，里長嚇得報警，警方和救護員同步抵達，發現尋男已死亡，警方鑑識現場無打鬥痕跡，因尋男流落街頭多時，將聯絡家屬釐清案情。

警方指出，鳳山警分局文山派出所今天上午7時許，接獲北門里謝姓女里長報案，指經武路一處民宅騎樓下，發現一名男姓街友倒臥在騎樓，一動也不動，疑似無生命跡象。

警方同步通知救護人員到場，救護人員到場後，確認男子已無生命跡象，當場死亡；鑑識人員到場採證鑑識，查出死者是56歲的尋姓男子，尋男平常流浪街頭，四處為家。

警方初判現場無打鬥痕跡，已請市殯協助先行移置死者遺體，將聯絡死者家屬到案，協助檢警釐清死因。

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高雄一名尋姓男子平常流浪街頭，今天上午被鳳山區謝姓女里長發現倒臥騎樓下不治死亡。記者石秀華／翻攝
高雄一名尋姓男子平常流浪街頭，今天上午被鳳山區謝姓女里長發現倒臥騎樓下不治死亡。記者石秀華／翻攝

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