影／台人病逝上海 大陸友人連繫台灣助返台

台籍陳姓男子去年底病逝上海，大陸友人僅知曾住過新北汐止區，熱心連繫新北市政府，汐止警方透過戶役政資料，找到陳男已旅居國外的弟弟，其弟拜託在台友人蘇女協助處理善後事宜，將在近日助返台安葬。

台籍陳姓男子（55歲）赴陸經商多年，去年底病逝上海，大陸高姓友人欲協助其完成最後心願，將遺體運回台灣，卻苦無其在台親屬的聯繫資料，憑藉記憶中曾聽過陳男說居住於新北市汐止區，跨海陳情信向新北市政府請求協助。

汐止警方去年12月22日接獲市府轉報，展開協尋家屬作業，惟高男僅提供死者姓名及二張日常生活照片，經查全台與死者同姓名者竟逾500餘人，如何從中過濾出死者身分成為協尋最大的難題。

警方透過戶役政資料，過濾國人入出境紀錄，比對近年前往大陸的數百名國人照片，過濾出二名與高男提供線索相似之人，再透過高男臉書取得聯繫，確認其身分，查出陳男曾居住過汐止區福安街一帶，但鄰居表示，該戶早已無人居住多年，費盡心力終於找到陳男已旅居國外的弟弟，其弟拜託在台友人蘇女協助處理善後事宜，將在近日助返台安葬。

蘇女表示，陳男已離家赴陸經商失聯數十年，家人都不知他的去向，在得知噩耗當下十分悲慟，已找殯葬業者協助，在陸火化後運回台灣，讓亡者落葉歸根、回歸故土，對警方多日努力不懈的協助深表感謝之意。