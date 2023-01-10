敢吃我卡？桃園男對ATM飽以老拳 警上門矇了「好後悔」

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聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園李姓男子深夜酒醉，昨凌晨到超商提款要付計程車錢，因多次操作失敗導致卡片被吃，令他憤而出拳擊碎ATM玻璃，警方找上門後，他才知道刷卡也能付車錢，悔不當初，全案詢後依毀損罪嫌函送法辦。

警方調查，李姓男子（48歲）昨凌晨1時20分許喝酒醉，到桃園區大有路某超商ATM提款，突然暴怒徒手砸破ATM螢幕後離去，轄區桃園警分局青溪派出所員警接獲超商Line群組報案，立即趕抵現場處理。

員警調閱周邊監視器及訪查店家，立即鎖定李男逃逸方向，不到1小時就找上他住處；家人敲了房門許久，才把尚在酒醉的李男叫醒。

李男見警察上門嚇了一大跳，辯稱是要提款付計程車錢，不料連續操作錯誤卡片被提款機「吃」掉，自己一時情緒失控，才出拳砸壞螢幕，後來才知道刷卡即可支付車資，對於自己的魯莽行徑十分後悔。警方詢後全案依毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園分局與轄區內超商合作成立群組，如果有任何狀況在群組內反映或是打110報案，警方均在第一時間派員處置，以往有協助找到失蹤人口、破獲竊案、協助攔阻詐騙的成功案例，年關將近，警方將會強化轄區內的超商、金融機構等處所巡邏工作，確保安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園李姓男子昨凌晨出拳擊碎超商ATM，警方1小時後循線逮人，讓他悔不當初。記者楊湛華／翻攝
桃園李姓男子昨凌晨出拳擊碎超商ATM，警方1小時後循線逮人，讓他悔不當初。記者楊湛華／翻攝
桃園李姓男子昨凌晨出拳擊碎超商ATM，警方1小時後循線逮人，讓他悔不當初。記者楊湛華／翻攝
桃園李姓男子昨凌晨出拳擊碎超商ATM，警方1小時後循線逮人，讓他悔不當初。記者楊湛華／翻攝

桃園 超商 計程車

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