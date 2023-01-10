方仰寧確定異動 國民黨團：警紀渙散、鐵漢也悲情下台

警政署長黃明昭今天受訪時表示，近日與縣市長協調接近完成，台南市警察局長方仰寧確定異動調回警政署，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，對方仰寧任內表現只打65分勉強及格，這幾年來警察出很多狀況，壓倒他的最後一根稻草，是祕書室主任三線一星高階主管去恐嚇及妨害公務，最不能諒解，這是他自己的人，簡單說警紀渙散，怎麼會這麼明顯崩壞，要怪誰？

蔡育輝說，方仰寧最重要是運氣不好，不能以成敗論英雄，但一直覺得這幾年來警察出很多狀況，包括88槍擊案，麻豆分局偵查隊私自縱放警友會會員，還有歸仁警分局員警喝花酒，最重要的是領導統御出問題，長期以命令式的方式處理，才會出很多事情，也要怪自己運氣不好。

蔡育輝指出，這幾屆警察局長與民意機關溝通很少，一昧的奉承以市長和市府為主，但忘了和民意代表溝通互動也要保持關係，和立法機關互動只打50分，但市政府給他的使命，分數也不會很高，勉強及格。

對於下一屆警局長，蔡育輝說，警政署的意見及和高階警官溝通，希望有刑事背景的人來台南市鎮壓，簡單說是現況壓不住，這次選舉黑道公然恐嚇議員妨害投票，為什麼地檢署對警察局沒有信心，令人家懷疑警方和黑道之間的互動，到最後鐵漢最後也悲情下台；

蔡育輝說，警察局長到台南市一直中彈，希望他們好好改革，改進和府會互動，管理基層警員要有人性一點，不要一直有怨言，管理很嚴格沒關係，但警紀渙散一直出問題，證明嚴格也不是能辦好一切的事情。

民進黨團發言人李宗翰則肯定方仰寧戮力從公，這些年對台南治安的努力表示感謝。