恆春男簽賭輸光公款用這招 謊報遭搶立馬被警方識破
賭博害人不淺，屏東恆春警方日前接獲劉姓男子報案，指在郊外開車途中遭多名歹徒攔下搶走現金，警方趕赴現場了解時，男子描述過程卻漏洞百出，連搶奪人特徵車輛都說不清楚，警方突破心防，他才承認最近沉迷網路賭博，將應支付工作用的公司公款簽賭輸光，因無力繳交才謊報遭搶，訊後被依網路賭博及謊報刑案誣告罪嫌移送檢方偵辦。
恆春警方昨天還接獲職業賭場在轄內流竄情資，隨即展開調查，查訪發現有隱身於倉庫內的職業麻將賭場，隨即聲請搜索票執行搜索查緝，一舉查獲麻將賭場，4名賭客，賭場主持人1名，麻將賭具1副，賭資3000元等物。
警方另持搜索票在恆春鎮一處民宅查獲「今彩539」簽注站，該店以高於官方賠率方式吸引賭客下注，投注80元若簽中「二星」可獲得5300元，簽中「三星」可獲得5萬7000元，吸引民眾下注，將主持人和賭客依賭博罪嫌分別移送屏東地檢署及依涉違反社會秩序維護法裁罰。
恆春警分局長林明波呼籲，農曆春節將近，民眾領到年終或工作獎金後資金寬裕，部分民眾會將資金用來作為賭博之用，但法律無假期，法律不會因為某些特定節日就跟著「自動放假」，今年已查獲賭博案4件7人，賭資達14萬餘元，將對職業賭場、六合彩簽賭站等賭博犯行加強查緝，以維護良好社會風氣。
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