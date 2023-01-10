歲末年終 竹市警結合公益團體探視獨居長者
農曆年將至，新竹市警三分局今天結合轄內公益團體「華山文教基金會新竹愛心天使站」，共同前往探視轄內獨居老人並且送上豐富的年菜，另提供一些生活日常用品，上面更貼有防詐警語、報案電話的小標籤，時刻提醒長者們防止遭人詐騙金錢或成為人頭帳戶而受害。
警方指出，近年詐騙猖獗，過年期間詐騙集團很容易將目標鎖定長者，希望騙取財物，因此今天在場員警也藉由探視長者，趁機向其鄰居、社區宣導強化「防竊、防詐、防搶」自我防衛意識和觀念，由點、線、面將整個宣導概念拓展到每個年齡層。
警方指出，為積極推動警政署規畫的「社區警政再出發工作」，警方也藉由這次活動走入社區、家庭，讓民眾對於警勤區、刑責區更加認識與熟悉，希望結合公益團體探視獨居老人為起點，擴及週邊鄰居街坊而到整個社區，達成「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」四大主軸。
警三分局分局長林昆達說，為能讓民眾安心、放心過好年，警政署特別規畫一個月「加強重要節日安全維護工作」，警方將主動協調轄內金融機構實施防搶演練、建立友善通報網強化防搶作為，另有鑒於近期國內發生多起詐欺集團為強迫他人從事非法犯罪行為，以拘禁、凌虐等方式對待求職民眾，引發多起人口販運案件，分局會利用網路媒體、社群平台、實體活動等方式加強防詐、防竊、防搶等各類犯罪預防宣導，讓民眾提高警覺避免受害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言