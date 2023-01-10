歲末年終 竹市警結合公益團體探視獨居長者

農曆年將至，新竹市警三分局今天結合轄內公益團體「華山文教基金會新竹愛心天使站」，共同前往探視轄內獨居老人並且送上豐富的年菜，另提供一些生活日常用品，上面更貼有防詐警語、報案電話的小標籤，時刻提醒長者們防止遭人詐騙金錢或成為人頭帳戶而受害。

警方指出，近年詐騙猖獗，過年期間詐騙集團很容易將目標鎖定長者，希望騙取財物，因此今天在場員警也藉由探視長者，趁機向其鄰居、社區宣導強化「防竊、防詐、防搶」自我防衛意識和觀念，由點、線、面將整個宣導概念拓展到每個年齡層。

警方指出，為積極推動警政署規畫的「社區警政再出發工作」，警方也藉由這次活動走入社區、家庭，讓民眾對於警勤區、刑責區更加認識與熟悉，希望結合公益團體探視獨居老人為起點，擴及週邊鄰居街坊而到整個社區，達成「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」四大主軸。