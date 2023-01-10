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影／談新任市警局長 黃偉哲：能辦好治安的就是好局長

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市長黃偉哲上午表示，明天將與警政署長黃明昭洽談新市警局局長人選與相關人事布局。黃偉哲表示不管新任局長是誰，他只要求把治安辦好、「能辦好治安的局長就是好局長」。

台南市警察局局長方仰寧因前秘書室主任莊武能風紀案「自請處分」，將調回警政署任職。

黃偉哲上午接受記者提問如何期待新任局長時表示，警察不論任何階級職位，只要能顧好本分做好治安工作，都是好警察；而能夠把治安辦好的局長，就是好局長。

黃偉哲說，方仰寧上任後一直戮力從公、非常認真努力，而今遇到一些狀況他也向上級表達自己的想法，他肯定方局長兩年來的表現。市警局長局長等高階警官的調動屬中央權責，新任局長人選布局明天他會與警政署長商量。

黃偉哲談新任市警局長：能辦好治安的就是好局長。記者周宗禎／攝影
黃偉哲談新任市警局長：能辦好治安的就是好局長。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 警察 台南市長

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