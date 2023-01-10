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淡水婦人過馬路昏倒無心跳 捷運站務人員CPR電擊救回性命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名中年婦人，昨天在捷運淡水站附近突然昏倒失去生命徵象，幸好友人及時通知站務人員攜帶AED電擊器搭配CPR急救，消防隊趕抵接手處置，恢復意識送醫治療，救回一命。

這名年約50歲婦人，昨天下午3時許與友人在淡水站2號出口對面，過馬路時突然癱軟倒地失去生命徵象，同行友人立即衝到捷運站求救，並通報119。

當淡水消防分隊派員趕抵時，站務人員許時堯、翁瑜娸已在現場執行CPR並搭配AED（自動體外電擊器）急救，救護人員接手處置，約2分鐘婦人恢復自主呼吸心跳，立刻由救護車送到淡水馬偕醫院，救回性命。

消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，本次急救成功，歸功於民眾及早發現異常、站務人員及時實施CPR急救。新北市消防局近年致力推廣CPR（心肺復甦術）及PAD（公眾版自動體外電擊器），未來仍將持續訓練各級救護技術員、推廣全民CPR，提升OHCA(到院前心肺功能停止)康復出院率。

捷運淡水站站務人員許時堯（左二）、翁瑜娸（右二）昨天攜帶AED搭配CPR，協助救回1名昏倒失去生命徵象的婦人。圖／新北市消防局提供
捷運淡水站站務人員許時堯（左二）、翁瑜娸（右二）昨天攜帶AED搭配CPR，協助救回1名昏倒失去生命徵象的婦人。圖／新北市消防局提供

CPR 淡水

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