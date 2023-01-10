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桃園6旬翁「床墊當屋頂」睡街頭 暖警捐物資盼過好年

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區61歲廖姓老翁遇到家產分配問題，無家可歸，只能用床墊充當屋頂遮風蔽雨，生活環境不佳，埔心派出所員警得知廖翁狀況後，昨天趁春節前夕前往贈送物資，讓廖翁眼眶泛淚致謝。

大園警分局埔心派出所所長潘致融表示，日前接獲五權里里長通知，轄內有一個年邁體弱的廖姓老翁無家可歸，在溝渠旁離群索居，僅用兩張床墊搭起臨時住處來遮風避雨，不僅無水無電，也沒有任何家具，平時只靠撿資源回收維生，生活過得相當困苦，希望警方提供協助。

埔心所副所長李茂青、警員陳亭如得知廖是遭遇財產分配變故後，昨天下午前往關心及贈送民生物資，並通報社會局及區公所協助安頓，希望讓廖翁能暫時度過難關。

廖翁收到物資後，眼眶泛淚、頻頻致謝，感謝警方熱心幫忙。

警方表示，社會上仍有許多弱勢家庭需要幫助，適逢農曆年節將至，希望藉此機會贈送民生物資，達到拋磚引玉的效果，讓更多的愛心投入在需要幫助的人們，期能透過這份關懷，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，平安過好年。

大園61歲廖姓男子因財產分配問題流落街頭1年多，獨自住在溝渠旁，以床墊作屋頂，埔心所員警昨天捐贈他物資，並聯繫社會局協助。圖／大園分局提供
大園61歲廖姓男子因財產分配問題流落街頭1年多，獨自住在溝渠旁，以床墊作屋頂，埔心所員警昨天捐贈他物資，並聯繫社會局協助。圖／大園分局提供

弱勢家庭

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