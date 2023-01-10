桃園6旬翁「床墊當屋頂」睡街頭 暖警捐物資盼過好年

桃園市大園區61歲廖姓老翁遇到家產分配問題，無家可歸，只能用床墊充當屋頂遮風蔽雨，生活環境不佳，埔心派出所員警得知廖翁狀況後，昨天趁春節前夕前往贈送物資，讓廖翁眼眶泛淚致謝。

大園警分局埔心派出所所長潘致融表示，日前接獲五權里里長通知，轄內有一個年邁體弱的廖姓老翁無家可歸，在溝渠旁離群索居，僅用兩張床墊搭起臨時住處來遮風避雨，不僅無水無電，也沒有任何家具，平時只靠撿資源回收維生，生活過得相當困苦，希望警方提供協助。

埔心所副所長李茂青、警員陳亭如得知廖是遭遇財產分配變故後，昨天下午前往關心及贈送民生物資，並通報社會局及區公所協助安頓，希望讓廖翁能暫時度過難關。

廖翁收到物資後，眼眶泛淚、頻頻致謝，感謝警方熱心幫忙。