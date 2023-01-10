高雄油漆工網購娃娃機鑰匙 從去年聖誕節開始偷家裡贓物堆出山

高雄約40歲王姓男子，在多處娃娃機台行竊，日前鳥松區一名台主向警方報案，警方循線逮獲王男，從他家起出各式娃娃機贓物，合計價值約2萬元，依竊盜罪嫌將他逮捕送辦。目前已知至少4名台主受害，警方呼籲近日有商品遭竊的台主，可主動至派出所領回失竊物。

仁武警分局日前接獲報案，鳥松區學堂路一間娃娃機店商品遭竊，損失3C、娃娃公仔、洗衣球等財物，總價值約2萬元，警方隨即同台主調閱店內監視器畫面，看見王男鬼祟游移在娃娃機台前，沒多久就拿出備用鑰匙打開機台櫥窗，下手行竊。

警方掌握王男身分行蹤後，立即向法院聲請搜索票，6日上午帶隊埋伏王男住家，王男一開門，警火速向前逮住，在他家搜獲耳機、公仔、手持電扇等贓物，還發現王男至少偷了3支監視器。

經了解，王男是一名油漆工，看見警方上門還辯稱不清楚發生什麼事，直到警方現場人贓具獲，王男才鬆口坦承犯案，表示自己是從網路購得機台鑰匙，專挑未上內鎖的娃娃機台，去年聖誕節前就開始行竊，也曾在楠梓區犯案。