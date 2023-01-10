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竊走55萬手術救命錢 彰警打破車窗逮獲竊嫌

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉陳姓鄉民經營的檳榔攤，上月27日遭宵小搜刮，其中55萬元現金是準備做為父親手術使用，心急如焚地報案， 彰化警方依監視器，以車追人，鎖定有多項毒品及竊盜前科的42歲林姓男子，警方昨天跟監到花壇鄉金墩街，打破車窗將他壓制，今天依竊盜罪嫌移送法辦。

不過，林嫌竊得的55萬元已花光，其中20萬元已經花掉，其餘35萬元買了一輛轎車做為繼續犯案的交通工具，昨天他使用時，被警方查扣，車內並查獲作案黑色夾克、黑色斜背包、作案用工具一批、手機、安非他命吸食器、珠寶一批等。

警方指出，警方從監視器依他使用的車輛車牌，以車追人，查出是林嫌涉案，經聲請搜索票，展開跟監，昨天在花壇鄉金墩街攔車，林嫌見警包圍，仍坐在車內試圖反抗，甚至想開車落跑，員警趕緊破窗，打開車門，將他拉下車壓制。

在逮捕過程中，還發生插曲，當員警破窗逮人時，路過民眾受驚嚇，以為是聚眾砸車報案，轄區員警到場才知道是自己人，造成一場虛驚。

彰化警方為緝捕躲在車內的林嫌，打破車窗，才順利開門，將他壓制，並在車內找到部分贓物。圖／警方提供
彰化警方為緝捕躲在車內的林嫌，打破車窗，才順利開門，將他壓制，並在車內找到部分贓物。圖／警方提供
彰化警方為緝捕躲在車內的林嫌，打破車窗，才順利開門，將他壓制。圖／警方提供
彰化警方為緝捕躲在車內的林嫌，打破車窗，才順利開門，將他壓制。圖／警方提供
彰化警方為緝捕躲在車內的林嫌，打破車窗，才順利開門，將他壓制。圖／警方提供
彰化警方為緝捕躲在車內的林嫌，打破車窗，才順利開門，將他壓制。圖／警方提供

監視器 竊盜

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