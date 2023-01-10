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影／取簿手「升級」提款車手 逮調酒師清47筆領121萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北市從事調酒工作游姓男子，去年中旬因缺錢花用，透過臉書加入詐騙集團，從取簿手「升級」為提款車手，短短12天在桃園以北，提領47筆共計121萬贓款。三峽警獲報循線追緝，於這個月6日上午，在游男北市住處逮人，警詢後依詐欺罪嫌送辦，另持續追查其他共犯。

經調查，游姓男子（28歲）原本在酒吧從事調酒工作，去年（2022年）8月因缺錢花用，他透過臉書看到詐騙集團找人主動聯繫，得知每提領一筆詐欺贓款便可分紅3%，立馬答應面試加入成為取簿手，入行短短沒幾天便升級成為提款車手。

從去年8月底到9月初，短短12天，游男在桃園以北等地提領被害人匯款，初估共47筆121萬元。為躲避警方查緝，每次提領都會以不同裝扮出現，提領完後還會刻意變裝，加上其行蹤捉摸不定，增加警方追辦難度。

三峽警方去年8、9月，陸續接獲有不同民眾報案指稱，有詐騙集團以購買蛋黃酥、至連鎖運動用品店購物、鞋店大量下單買鞋、網路書店買書，誆稱被害人因「設定錯誤」、「重複出貨」、「誤認是批發客」、「誤設定成高級會員」等理由，要被害人依指示到ATM設定操作。有被害人因此被詐超過150萬元，有人則幸運僅被詐4萬元。

三峽警方受理組成專案小組，鎖定游男涉案，經連續追查數月，於這個月6日上午近9時許，在游男位於北市民權西路住處，將人逮捕到案帶回偵辦。偵詢時游男坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

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台北市游姓男子，去年加入詐騙集團，短短12天提領47筆共計121萬贓款，警方循線於這個月6日將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
台北市游姓男子，去年加入詐騙集團，短短12天提領47筆共計121萬贓款，警方循線於這個月6日將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
台北市游姓男子，去年加入詐騙集團，短短12天提領47筆共計121萬贓款，警方循線於這個月6日將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
台北市游姓男子，去年加入詐騙集團，短短12天提領47筆共計121萬贓款，警方循線於這個月6日將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
台北市游姓男子，去年加入詐騙集團，短短12天提領47筆共計121萬贓款，警方循線於這個月6日將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
台北市游姓男子，去年加入詐騙集團，短短12天提領47筆共計121萬贓款，警方循線於這個月6日將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺 北市

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