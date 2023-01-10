台中警友主任一當22年 歷經17任分局長昨由新人接棒

大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎，擔任精密開發公司的董事長，因熱心公益，擔任第三警分局的警友辦事處主任已有22年，昨天辦理交接儀式，由擁14間牙醫診所的院長陳志勳接棒，張細數他任內的17名分局長，還打趣「揮揮衣袖，不帶走一片雲彩，只帶走多年的情誼」。

第三警分局表示，昨晚在新天地旱溪東區店，辦理大台中警察之友會第三辦事處的主任交接，由前任主任張燋虎交接給新任住任陳志勲，交接印信儀式，由大台中警察之友會副理事長卓昭同監交，在多名民代、警友、民力、地方仕紳的見證下，完成「薪火相傳」的重要時刻。

第三警分局長楊川說，感謝卸任的張燋虎主任20餘年來對警政工作的支持，及對於第三分局的愛護與鼓勵，相信新任陳志勲主任將承襲一貫的服務精神，繼續當警察同仁的靠山，對於每位副主任、顧問、站長及警友的默默付出也感念在心。

三分局表示，新任主任陳志勳是14間牙醫診所的總院長，更在許多牙醫院、所、學會擔任要職，同時也長任第三辦事處首席副主任、台中市消防局第七大隊勤工分隊義消顧問，總是與警察同仁站在第一線，對於員警有任何需求，往往第一時間挺身而出，此次接棒警友第三辦事處主任新職，可謂實至名歸。