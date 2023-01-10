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影／9旬失智老翁外出散步住家50公尺迷路 警帶回派出所照顧

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區1名年9旬失智簡姓老翁外出散步，離住家50公尺後迷路，清水警分局沙鹿分駐所員警獲報，帶老翁回派出所照顧時，他女兒剛好到派出所報案，報案完馬上看到父親，終於鬆口氣。

本月6日下午5點，老翁獨自1人外出散步，因天色昏外準備返家卻迷途，不知所措，在距離住家約50公尺處附近繞行好幾圈，卻不知道住家在何處，適逢路過一棟大樓看到警衛室，他向警衛借地方休息，警衛發現老翁不知住家，發覺為迷途老翁，報案請求警方協助。

台中市清水警分局沙鹿所警員黃譯緯、蔡明昌獲報後抵達現場，發現老翁疑似失智且身體狀況不佳，無法與警方正常溝通，只好先將帶派出所內休息，巧合的是，簡姓老翁的女兒找不到失智父親，也進入派出所向警方報案：「我父親走失我想請警方幫忙協尋」，話說完轉頭看見父親已由警方帶回照顧時，她不斷向警方道謝。

老翁女兒表示，她下班回到家後發現大門打開，心裡就想說不妙，果然父親不在，立即在住家附近找尋不著後，趕緊向鄰近的警方求助，沒想到在派出所看到父親，真的很感謝熱心的民眾與警察協助。

清水警分局沙鹿所所長廖俊強呼籲，對於需要照顧或失智的親屬或長者，為避免他們走失而產生憾事，可透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老人身上，以免走失時，透過愛心手鍊與家屬連繫，減少老人家在外走失的風險。

台中一名9旬失智老翁外出散步住家50公尺迷途，沙鹿員警帶回派出所照顧。圖／警方提供
台中一名9旬失智老翁外出散步住家50公尺迷途，沙鹿員警帶回派出所照顧。圖／警方提供

失智

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