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遭球棒隊砸店4天後又遭轎車衝撞 警速逮2嫌撇2案無關聯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄凱旋三路某家民宅，今年1月6日遭「球棒隊」現身砸店，鐵捲門還遭對方開車衝撞，警方迅速逮捕涉案6嫌到案，事隔4天，同一地址又遭人倒車衝撞，涉案駕駛供稱是公司員工積欠好友10萬元債務，才會替好友出氣，目前兩案警方排除關聯性，全案朝恐嚇、妨害秩序及毀損罪偵辦，並針對違規部分送出9張罰單，共3萬8400元。

據了解，該間民宅先前曾有某科技公司設址，後來該公司遷移後，現為美容美髮用品的倉庫，本月6日，卻傳出10多名黑衣人持棍棒衝入砸店，還有人駕駛轎車撞破鐵捲門。

警方獲報後，循線逮捕吳姓、蘇姓等6名涉案男子，初步調查為，吳男與遭砸的「科技公司」胡姓員工，在網路群組因買賣服事鬧翻互嗆，演變成糾紛，吳男才會糾眾到高雄市苓雅區凱旋三路胡服務的公司滋事。

只不過相隔4天後，同一地址又遭王姓（19歲）、黃姓男子（20歲）開車衝撞，強烈碰撞聲驚醒睡夢中的街坊鄰居，警方獲報後迅速到場，將在場的王男、黃男帶回釐清案情，另還發現有另輛轎車，在警方到場後迅速逃逸，苓雅警分局已與高雄市刑大共組專案小組，全力追查逃逸的另2名共犯。

不過，警方根據兩人供詞及挨撞的葉姓業者、人車資訊等交叉比對，查無本案與6日砸店案有關，全案警詢後，朝恐嚇、妨害秩序及毀損罪偵辦。

另外，警方調閱沿線監視器影像，針對王男無照駕駛、牌照註銷、未依規定使用燈光、不依標誌標線及號誌行駛、不依規定駛入來車道，彎道處倒車等各項交通違規行為，共計告發9件，罰鍰金額3萬8400元整 。並針對王違規部分送出9張罰單，共3萬8400元。

王姓男子駕車「倒車」衝撞，警方獲報後迅速到場將他與黃姓男子逮捕。圖／讀者提供
王姓男子駕車「倒車」衝撞，警方獲報後迅速到場將他與黃姓男子逮捕。圖／讀者提供
王姓男子駕車「倒車」衝撞，警方獲報後迅速到場將他與黃姓男子逮捕。圖／讀者提供
王姓男子駕車「倒車」衝撞，警方獲報後迅速到場將他與黃姓男子逮捕。圖／讀者提供
王姓男子駕車「倒車」衝撞，警方獲報後迅速到場將他與黃姓男子逮捕。圖／讀者提供
王姓男子駕車「倒車」衝撞，警方獲報後迅速到場將他與黃姓男子逮捕。圖／讀者提供

恐嚇 罰單 高雄市

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