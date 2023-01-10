83歲翁獨自外出逛不回家 女兒報警1小時內找到人

昨天下午3點多，東勢警分局茅埔所接獲李女報案，說83歲父親平常都由看扈陪同外出，但中午卻獨自出門未返家。員警獲報後，沿著東關路尋找李姓老翁，不到1小時在東關路六段與詒福街口發現老翁身影，李女見到父親後終於放下心中大石，向警方致謝。

李姓老翁平常與外籍看護一同外出散步，但昨天中午家人發現老翁獨自外出且無看護陪同，在家附近找尋未果，焦急跑到派出所請求警方協助。

警方根據李姓老翁外出的衣著、特徵，並詢問平時老翁散步路線後，一路沿著東關路段尋找，下午3點半在東關路六段與詒福街口看到老翁獨自在該處徘徊，所幸沒有受傷。

員警將老翁帶返所後，李女見到父親平安歸來，向警方表達感謝，並說日後會多注意父親外出散步狀況。