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83歲翁獨自外出逛不回家 女兒報警1小時內找到人

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨天下午3點多，東勢警分局茅埔所接獲李女報案，說83歲父親平常都由看扈陪同外出，但中午卻獨自出門未返家。員警獲報後，沿著東關路尋找李姓老翁，不到1小時在東關路六段與詒福街口發現老翁身影，李女見到父親後終於放下心中大石，向警方致謝。

李姓老翁平常與外籍看護一同外出散步，但昨天中午家人發現老翁獨自外出且無看護陪同，在家附近找尋未果，焦急跑到派出所請求警方協助。

警方根據李姓老翁外出的衣著、特徵，並詢問平時老翁散步路線後，一路沿著東關路段尋找，下午3點半在東關路六段與詒福街口看到老翁獨自在該處徘徊，所幸沒有受傷。

員警將老翁帶返所後，李女見到父親平安歸來，向警方表達感謝，並說日後會多注意父親外出散步狀況。

茅埔派出所所長洪存孝表示，家中若有高齡長者或失智家屬，應避免其單獨外出，或與親友陪同外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件、家屬聯繫方式，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷途長者平安返家。

83歲李姓老翁獨自外出未返家，女兒著急報警，不到1小時警方協助父女團圓。圖／台中市警察局東勢分局提供
83歲李姓老翁獨自外出未返家，女兒著急報警，不到1小時警方協助父女團圓。圖／台中市警察局東勢分局提供

外籍看護 愛心

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