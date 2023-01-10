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好大膽！撞警車竟逃了 警拔槍喝令下車一查他幹了這事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，突然一輛轎車駛過，撞壞警車照後鏡逃逸，警方鳴警笛在路口攔下轎車，掏槍喝令黃姓駕駛下車後，聞到他滿身酒味，經酒測超過每公升0.73毫克，將黃依公共危險罪嫌送辦。

新興警分局五福二路派出所警方，前天清晨於新興區五福二路與忠孝一路執行守望勤務，突然一輛白色轎車從警車旁駛過，撞壞警車照後鏡，沒停車反而加速逃逸。

警方鳴警笛尾追3個路口，在中山一路與五福二路口將白色轎車攔下，員警下車站在車前方，掏槍喝令駕駛「下車、開門、下車、熄火」，41歲的黃姓駕駛下車後，先被警方當場上銬。

警方詢問黃男資料時，聞到他滿身酒味，以警網呼叫同仁送酒測器到場，當場對黃施以酒測，達每公升0.73毫克；黃供述在五福路酒吧消費後，欲返家休息，認為自己精神狀況還可以才駕車，沒想到酒駕上路，卻撞上警車，悔不當初；警詢後，被依公共危險罪嫌送辦；警車受損部分，將對黃提告毀損。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，黃姓男子駕轎車駛過，撞壞警車照後鏡逃逸，警方攔阻，掏槍喝令他下車。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，黃姓男子駕轎車駛過，撞壞警車照後鏡逃逸，警方攔阻，掏槍喝令他下車。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，黃姓男子駕轎車，撞壞警車照後鏡逃逸，警方攔阻，發現他滿身酒味，酒測超標。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，黃姓男子駕轎車，撞壞警車照後鏡逃逸，警方攔阻，發現他滿身酒味，酒測超標。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，警車照後鏡遭酒駕的黃姓男子轎車撞壞。記者石秀華／翻攝
高雄新興警分局警方清晨在五福二路執行守望勤務，警車照後鏡遭酒駕的黃姓男子轎車撞壞。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子酒後駕車撞壞路邊執勤的警方警車照後鏡，被警方攔阻逮捕；轎車照後鏡也毀損。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子酒後駕車撞壞路邊執勤的警方警車照後鏡，被警方攔阻逮捕；轎車照後鏡也毀損。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子酒後駕車撞壞路邊執勤的警方警車照後鏡，被警方攔阻逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子酒後駕車撞壞路邊執勤的警方警車照後鏡，被警方攔阻逮捕。記者石秀華／翻攝

酒駕 酒測

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