嘉義縣警局人事異動 緝毒英雄水上分局偵查隊長升刑大副大隊長

高階警官最近傳出人事大洗牌，媒體披露外流人事異動名單，嘉義縣警察局長也在其中，警政署作業中未證實，局長陳明君到任近1年，日前發布一批重要刑事幹部人事命令，其中緝毒英雄、水上警分局偵查隊長蘇俊冠調升刑大副大隊長。

警局說，刑事幹部人事異動如下：刑警大隊副大隊長洪昌明陞補行政科科長；水上分局偵查隊隊長蘇俊冠陞補刑警大隊副大隊長；竹崎分局偵查隊隊長黃偉展調派水上分局偵查隊隊長。

刑警大隊偵查第一隊隊長謝武勳調派竹崎分局偵查隊隊長；水上分局第七序列警務員兼太保分駐所所長朱政丞調派刑警大隊偵查第一隊隊長；布袋分局偵查隊隊長陳坤宗調派刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長。異動人員昨天完成報到，另，縣警局及六個警分局共近百名分駐派出所長及組長、警員最近也陸續異動。

這波人事受注目是53歲的刑大副大隊長蘇俊冠，2020年任職刑大偵查第三隊長，與在嘉市警局第一分局擔任偵查隊偵查佐的兒子蘇柏源，聯手破獲台灣史上最大宗11萬包毒品咖啡包，緝毒英雄父子檔傑出表現，受警政署前署長陳家欽表揚。