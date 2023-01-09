聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市警局長熱門人選張榮興 捍衛法律曾向首長舉牌
三線三星高階警官異動在即，警政署督察室主任張榮興，被外界視為是台北市政府警察局長熱門人選。據知，張曾在北市警界服務多年，10多年前任台南麻豆警分局長時，為捍衛法律，曾依集會遊行法向當時未申請的台南縣長蘇煥智舉牌制止，讓外界深刻。
警大行政警察學系50期畢業的張榮興，老家在嘉縣朴子市，嘉中畢業後報考警大錄取踏入警界，畢業後曾任台北市政府警察局巡官、督察員、分隊長、組長等歷練，10多年前外派南縣政府警察局麻豆分局長，也是與台南警界淵源。
「他忠於警察角色，敢向長官說不！」資深警員說，10多年前，前總統陳水扁涉貪，許多台南鄉親挺扁家到底，還常前往阿扁老家官田惠安宮前守護、聲援。
某次當時縣長蘇煥智等人也在該聚會，因事前未申請，當時張榮興仍依據違反集會遊行法舉牌，要求蘇煥智等人依法解散，在一片挺扁聲浪，張依法敢逆風，這一幕看到捍衛警察尊嚴。
台南市刑大資深幹員也說，老長官張榮興對於肯認真為治安打拚部屬敢挺，帶人也帶心；即使歷經多年，仍常關心生活起居情形。
但張榮興看似剛毅外表，藏處事細膩真性情一面；2013年4月外號「紅星仔」的台南市白河分局小隊長林宏星，在台南官田緝捕毒犯過程不幸遭歹徒槍擊，時任市警局督察的張榮興第一時間趕至；獲知林不幸殉職，張紅著眼眶泣訴，這是警界痛失英才，展現真性情。
南市警界人士說，張榮興個性沈穩，2007年3月，國三台南六甲交流道下平面道路發生搶奪國道警員配槍攔車殺人案，綽號「石頭仔」的主嫌石國慶在逃亡多日，指名要時任分局長的張榮興約在台南火車站面對面談判，張前往赴約，歷經約6小時，石最後攜械投降，交付槍彈，張順利拆彈，讓事件落幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言