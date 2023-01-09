北市警局長熱門人選張榮興 捍衛法律曾向首長舉牌

三線三星高階警官異動在即，警政署督察室主任張榮興，被外界視為是台北市政府警察局長熱門人選。據知，張曾在北市警界服務多年，10多年前任台南麻豆警分局長時，為捍衛法律，曾依集會遊行法向當時未申請的台南縣長蘇煥智舉牌制止，讓外界深刻。

警大行政警察學系50期畢業的張榮興，老家在嘉縣朴子市，嘉中畢業後報考警大錄取踏入警界，畢業後曾任台北市政府警察局巡官、督察員、分隊長、組長等歷練，10多年前外派南縣政府警察局麻豆分局長，也是與台南警界淵源。

「他忠於警察角色，敢向長官說不！」資深警員說，10多年前，前總統陳水扁涉貪，許多台南鄉親挺扁家到底，還常前往阿扁老家官田惠安宮前守護、聲援。

某次當時縣長蘇煥智等人也在該聚會，因事前未申請，當時張榮興仍依據違反集會遊行法舉牌，要求蘇煥智等人依法解散，在一片挺扁聲浪，張依法敢逆風，這一幕看到捍衛警察尊嚴。

台南市刑大資深幹員也說，老長官張榮興對於肯認真為治安打拚部屬敢挺，帶人也帶心；即使歷經多年，仍常關心生活起居情形。

但張榮興看似剛毅外表，藏處事細膩真性情一面；2013年4月外號「紅星仔」的台南市白河分局小隊長林宏星，在台南官田緝捕毒犯過程不幸遭歹徒槍擊，時任市警局督察的張榮興第一時間趕至；獲知林不幸殉職，張紅著眼眶泣訴，這是警界痛失英才，展現真性情。