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影／「螃蟹三寶」馬路鬼切 害慘高雄騎士摔車他一溜煙逃了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄郭姓男子今天上午騎機車行經前鎮區永豐路，因前方騎車的阿伯左切到右側，後方婦人急煞，害郭男慘摔受傷，但阿伯卻若無其事離開；車禍影片被PO上網路，網友諷阿伯是「螃蟹三寶」；警方調監視器，查出肇逃的陳姓騎士，將通知他到案，釐清肇責。

臉書社團「爆料公社」今天下午貼出一則貼文及影片，文中指高雄市前鎮區永豐路上車禍，肇事嫌疑的機車跑掉了，影片中，因一名騎機車的藍衣阿伯，速度緩慢從左側切到右側十，後方婦人見狀急煞，卻害慘後方的男騎士慘摔受傷。

車禍發生後，婦人回頭看了一下摔車的騎士即離開，阿伯也若無其事逆向逃離現場，留下摔車受傷的騎士。

影片內容引發網友熱議，有網友直指，「遇到螃蟹三寶啊，倒楣」、「危險駕駛＋逆向」、「鬼切」、「嘖嘖嘖，想怎樣就怎樣，看到出事了，就趕快溜了」；但有網友持不同看法，認為「應該是駕駛自己的關係」、「不會騎車不要騎，自己摔車怪別人」、「他騎好快，而且有點距離就自摔」。

轄區前鎮警分局警方表示，該起車禍發生在今天上午11時40分許，警方獲報到場處理，見26歲的郭姓騎士機車倒在路旁，郭男受傷，通報救護車將他送醫治療，郭僅手腳擦挫傷，治療無大礙，警方對他酒測，無酒駕行為。

警方調查，事故發生時，郭男騎機車於永豐路由北往南行駛，前方行駛於內側車道的另名機車騎士，突然無故驟然減速、急煞並往路邊緩慢移動，導致郭應變不及人車滑倒受傷。

警方調閱監視器後，查出肇事逃逸者是71歲的陳姓老翁，將通知他到案說明，依法追究肇事逃逸責任。

高雄郭姓男子今天上午騎機車行經永豐路，因前方機車騎士，突減速、急煞，往右側移動，導致郭應變不及摔車受傷。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子今天上午騎機車行經永豐路，因前方機車騎士，突減速、急煞，往右側移動，導致郭應變不及摔車受傷。記者石秀華／翻攝
高雄前鎮區永豐路車禍，影片中可見因藍衣騎士欲左切到右側，後方婦人急煞，導致後方騎士慘摔。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄前鎮區永豐路車禍，影片中可見因藍衣騎士欲左切到右側，後方婦人急煞，導致後方騎士慘摔。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄郭姓男子騎機車於永豐路由北往南行駛，前方藍衣阿伯的機車，突減速、急煞，往路邊緩慢移動，導致郭應變不及人車滑倒受傷，阿伯隨後逆向逃逸。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄郭姓男子騎機車於永豐路由北往南行駛，前方藍衣阿伯的機車，突減速、急煞，往路邊緩慢移動，導致郭應變不及人車滑倒受傷，阿伯隨後逆向逃逸。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄郭姓男子騎機車行經永豐路，前方藍衣阿伯的機車，突減速、急煞，往右側移動，後方婦人急煞，導致郭應變不及摔車受傷。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄郭姓男子騎機車行經永豐路，前方藍衣阿伯的機車，突減速、急煞，往右側移動，後方婦人急煞，導致郭應變不及摔車受傷。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

車禍 監視器 爆料公社

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