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影／「台版柬埔寨」2分鐘施虐影片 新北警：犯嫌均已掃蕩
「台版柬埔寨」求職詐騙囚禁案，詐團拘禁61人釀3死棄屍荒野，引發全台熱議，近期有一段2分鐘影片在網路上流傳，畫面中有人在房間被一群惡煞毆打，更持槍恐嚇，影片還附上文字「小心哦，去求職找工作詐團先假裝叫你坐一下，待會就有好事看」，由於畫面阱悚，新北市刑大今晚發布新聞稿指出，相關犯嫌已被掃蕩，檢察官也起訴求處重刑，呼籲民眾勿恐慌。
新北市刑大指出，警方去年11月間在桃園市中壢區、新北市淡水區等地，偵破以求職名義拘禁被害人施暴的詐騙集團，共救出58名被害人（另有3人死亡遭棄屍），並逮捕犯嫌29人，士林地檢署去年12月27日火速偵結，依私行拘禁致死等罪起訴27人，全數遭士林地方法院羈押禁見，其中主嫌傅榆藺、陳樺韋更被求處無期徒刑。
新北市刑大表示，近期有一段2分鐘影片在網上流傳，畫面有毆打、辱罵等惡劣行徑，隨後打上「小心哦，你去求職找工作詐騙集團先假裝叫你坐一下，待回（會）就有好事看囉，求職請勿單獨找！」等文字，警方指出，該片是「台版柬埔寨」的一段影片，由於詐團在拘禁毆打被害人時，會用手機錄影向幹部回報，幹部也會透過遠端設備監控，研判影片是犯嫌將影片上傳回報時流出。
針對網傳驚悚影片和文字，警方強調，該起求職詐騙拘禁案犯嫌已全數被掃蕩、檢察官起訴，強調民眾勿恐慌，並要注意求職過程安全。同時呼籲，求職管道多元，這次經驗中，詐團是透過臉書社團放出招攬工作或收取金融帳戶訊息，被害人在不疑有他的情況下被帶到場所拘禁，所幸警方即時救出，請民眾務必選擇合法的求職管道或媒介。
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