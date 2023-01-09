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屏東發生火燒車意外 火球緊鄰車道 民眾驚呼危險

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

今天下午17時許，屏東市建國路一輛轎車不明原因起火，不到一會兒，整台轎車變成一團火球。屏東縣消防局獲報，出動3輛各式搶救車輛、7名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢30內分鐘控制。經殘火處理，疑似引擎室起火燃燒，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

經調查，屏東市建國路台3線路旁，一台停放路間的私家車在今天下午17時40分左右，突然起火濃煙竄升，由於正逢下班路用尖峰時段，現場民眾直呼危險，立即協助報案。

屏東縣消防局獲報，出動3輛各式搶救車輛、7名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢30分鐘控制。經消防員殘火處理，疑似引擎室起火所致，現場沒有人受傷受困，確切起火原因，有待火調人員調查後釐清。

今天下午17時許，屏東市建國路一輛轎車不明原因起火，整台轎車變成一團火球。屏東縣消防局獲報出動，於30內分鐘控制火勢。圖／屏東小鎮資訊提供
今天下午17時許，屏東市建國路一輛轎車不明原因起火，整台轎車變成一團火球。屏東縣消防局獲報出動，於30內分鐘控制火勢。圖／屏東小鎮資訊提供
今天下午17時許，屏東市建國路一輛轎車不明原因起火，整台轎車變成一團火球。屏東縣消防局獲報出動，於30內分鐘控制火勢。圖／屏東小鎮資訊提供
今天下午17時許，屏東市建國路一輛轎車不明原因起火，整台轎車變成一團火球。屏東縣消防局獲報出動，於30內分鐘控制火勢。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 消防員

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