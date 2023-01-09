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連日搜尋 嘉市蘭潭水域尋獲走失3天胡姓老翁

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名胡姓老翁於1月6日出外失聯，家人急忙透過臉書等社群媒體尋找，也向警方、消防隊求助；嘉義市消防局、義消及民間搜救隊經過3天的尋找，昨天在蘭潭水域尋獲老翁遺體。

嘉義市胡姓老翁，本月6日從住家出門未回，家屬報案請求協尋，老翁穿著黑色外套、咖啡色皮鞋最後出現地點在芳草公園和立人路。嘉義市消防局、台中市義行救難協會、嘉義市義勇特搜分隊、嘉義市救難協會、嘉義縣救難協會、嘉義縣雙福義消分隊等弟兄投入協尋。

經過3日搜尋，沿途拜託住家調監視器，經過10幾個路口，救難人員在蘭潭水域發現老翁咖啡色鞋子，市消防局蘭潭分隊、東區分隊潛水人員昨天上午於水底下找到老翁遺體協助上岸。

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救難人員於蘭潭水域附近找到老翁遺留的鞋子。圖／翻攝臉書
救難人員於蘭潭水域附近找到老翁遺留的鞋子。圖／翻攝臉書
嘉義市消防局及民間救難團隊協助救溺。圖／翻攝臉書
嘉義市消防局及民間救難團隊協助救溺。圖／翻攝臉書
大體裝入屍袋內搬運上岸。圖／翻攝臉書
大體裝入屍袋內搬運上岸。圖／翻攝臉書

嘉義 蘭潭

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