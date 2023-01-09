堂哥施暴又用三秒膠黏鎖 疲勞轟炸他怒抨擊：正義在哪

高雄林園有民眾昨天在臉書爆料公社Po文，氣憤表示他的堂哥長期以來對他家有不計其數的騷擾行為，前天用三秒膠黏住他家大門，昨天竟謊報他家火警，造成他精神壓力極大，報警也無法改善，怒抨「正義在哪」。

家住河堤路附近的張姓被害人稱，他的堂哥長期對他及家人，做出各種騷擾行為，會擅自闖入他家，偷吃他媽媽冰箱食物，還會翻動家裡物品，晚上喝酒會敲打牆壁製造惱人聲響，甚至還曾持棍棒作勢毆打老人及小孩。

這兩天堂哥則先後用三秒膠灌入張姓被害人家門鎖，讓他受困自家門外，再向消防謊報他家火警，長期脫序行為，讓張姓被害人苦不堪言。他表示過去曾求助警方，警方建議他們搬離，但他無奈說「如果有辦法搬家，需要虐待自己，忍受對方疲勞轟炸嗎？」

轄區林園警分局表示，張姓被害人堂哥常因酒後與鄰居發生糾紛，去年4月更因家暴案件，經林園分局通報核發保護令在案；目前警方已受理張姓被害人對堂哥提告竊盜、傷害、恐嚇等，今天協助完成筆錄；8日謊報火災則將依社維法裁處，目前已通知張姓被害人堂哥到案說明。

林園警分局也協助張姓被害人通報家暴核發保護令，對於堂哥接連不斷的失控騷擾行為，警方已通報衛生單位，評估是否將他強制就醫。