雲林93歲阿嬤被騙堅持匯款 眾勸無效警察最後用這招
雲林縣北港鎮1名93歲蘇姓老婦，昨天在家接到詐騙集團來電，佯稱其兒子替人做保，欠錢不還、會被斷手腳，老人家心急如焚，雖已聯繫上北部的兒子，但還是不安心，坐著輪椅堅持趕著出門匯款，所幸警方耐心解說，證實其兒子好端端在家才及時阻止遭詐騙。
北港派出警員宋信宏、李宇凡獲報馬上前往現場了解，報案人說，蘇老阿嬤在家接獲不明來電，對方誆稱蘇婦兒子在外欠人上百萬，已被控制行動，要求支付贖金才放人，起先老阿嬤無法聯繫上兒子，心急如焚，老人家一刻都不得安寧，只好向鄰居求援。
最後在鄰居協助下老阿嬤終於與兒子聯繫上了，老人家問了兒子可否安好，即便兒子也說電話是詐騙，絕不可信，但老人家電話一掛仍然不放心，推著輪椅要出門匯款，遠方兒子接到鄰居說老人家堅持出去匯款，兒子只好打電話報案，請警察協助。
警察趕到後，透過視訊讓老人家再和兒子對話，並以實際案例說明這是詐騙集團一貫的詐騙手法，經一番工夫，老人家不安情緒才漸平撫，不再堅持匯款。
北港分局長蔡培元說，年節到，詐騙增多，提醒家中有年老長者，要多加留意，一般人也要多防備不明來電或來訪者，勿讓陌生人輕易進入家中，更不可任意出示或交付銀行存摺、印章，網路購物更要提高警覺，以免遭到詐騙，一生心血白費。
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