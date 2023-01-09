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桃園社區停車場工人維修升降梯遭重壓 胸部凹陷不治

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一處社區停車場昨發生意外，一名工人維修地下室升降梯時，忘記有定時自動下落功能，請同事去收拾工具，當場被無人控制的升降梯壓死；警方初步認定同事無過失，並未移送，確切死因、責任將由檢方相驗釐清。

警方調查，56歲陳姓男工人昨天上午9時和潘姓男同事到桃園區一處社區地下室，維修汽車生升降梯，由潘男操作升降，自己則在內部維護。

兩人工作到下午3時許，陳男見工作告一段落，請潘男先去收拾工作，離開控制器旁；潘男照做，隨後便聽到一聲慘叫，回頭看發現是陳男爬上升降梯縫隙時，正好被下落升降梯夾到，他趕緊升起升降梯，有熱心居民聞訊來幫忙將陳男拉出、CPR急救。

119獲報到場時，陳男胸部嚴重凹陷，已無呼吸心跳，送醫不治；警方初步到場了解，得知升降梯時間到會自動下落，按理會預留60至70公分安全距離，不會夾到人，確切死因還有待調查。

由於潘男當時沒在操控機器，警方初步認定無過失，詢後請回，至於操作流程是否有疏失、是否有人應負責，有待進一步調查釐清。

桃園某社區一名男工人在維修停車場升降梯時被壓死，警方初步排除同事涉過失，確切死因、責任有待釐清。記者楊湛華／攝影
桃園某社區一名男工人在維修停車場升降梯時被壓死，警方初步排除同事涉過失，確切死因、責任有待釐清。記者楊湛華／攝影

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