電動車火警頻傳 大園工業區捐贈消防局防災利器
藝人林志穎去年開特斯拉出意外，大眾更重視電動車火災，大園工業區廠商協進會今天捐贈桃園市消防局救災裝備一批，包括電動車救援用的防火毯及斷電槍等，市值達50萬元，可望增加轄區大園消防隊應對電動車火警的救災效能。
大園廠協會共22家廠商今天捐贈桃園消防局救災裝備器材一批，包括電動車救援用的防火毯及斷電槍、救災頭燈、密錄器等，設備價值達50萬元，由局長龔永信代表受贈。
理事長郭昭志表示，電動車滅火時間比油車高出很多，為了讓消防弟兄能有更好的工具，這次特別號召廠商捐贈專門救災器材，希望能協助大園消防分隊提升救災效能。
龔永信指出，電動車是由鋰電池模組組成，一旦釀成火災就需要大量水冷卻灌救，不僅所需搶救時間較長，搶救的風險也比起一般油車高出許多，因此，近年消防局不斷針對相關災害辦理各項訓練，希望藉由救災硬體設備及軟體訓練雙管齊下，提升整體救災的效能。
第三大隊長簡慈彥也補充，鋰電池模組受到碰撞、穿刺等而毀損時，可能會燃燒而釋放大量熱及毒氣，若地下室設置充電樁及電動車位，將可能提高民眾的危害性，消防搶救的困難度也會大幅提升，因此在此呼籲，未來若有考量設置充電樁，建議規劃於空曠區域，並能與建築物保持適當的防火間隔為佳。
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