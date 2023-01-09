電動車火警頻傳 大園工業區捐贈消防局防災利器

藝人林志穎去年開特斯拉出意外，大眾更重視電動車火災，大園工業區廠商協進會今天捐贈桃園市消防局救災裝備一批，包括電動車救援用的防火毯及斷電槍等，市值達50萬元，可望增加轄區大園消防隊應對電動車火警的救災效能。

大園廠協會共22家廠商今天捐贈桃園消防局救災裝備器材一批，包括電動車救援用的防火毯及斷電槍、救災頭燈、密錄器等，設備價值達50萬元，由局長龔永信代表受贈。

理事長郭昭志表示，電動車滅火時間比油車高出很多，為了讓消防弟兄能有更好的工具，這次特別號召廠商捐贈專門救災器材，希望能協助大園消防分隊提升救災效能。

龔永信指出，電動車是由鋰電池模組組成，一旦釀成火災就需要大量水冷卻灌救，不僅所需搶救時間較長，搶救的風險也比起一般油車高出許多，因此，近年消防局不斷針對相關災害辦理各項訓練，希望藉由救災硬體設備及軟體訓練雙管齊下，提升整體救災的效能。