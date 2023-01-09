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電動車火警頻傳 大園工業區捐贈消防局防災利器

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
大園廠協會今天捐贈桃園消防局斷電槍，可助撲滅電動車火警。圖／消防局提供
大園廠協會今天捐贈桃園消防局斷電槍，可助撲滅電動車火警。圖／消防局提供

藝人林志穎去年開特斯拉出意外，大眾更重視電動車火災，大園工業區廠商協進會今天捐贈桃園市消防局救災裝備一批，包括電動車救援用的防火毯及斷電槍等，市值達50萬元，可望增加轄區大園消防隊應對電動車火警的救災效能。

大園廠協會共22家廠商今天捐贈桃園消防局救災裝備器材一批，包括電動車救援用的防火毯及斷電槍、救災頭燈、密錄器等，設備價值達50萬元，由局長龔永信代表受贈。

理事長郭昭志表示，電動車滅火時間比油車高出很多，為了讓消防弟兄能有更好的工具，這次特別號召廠商捐贈專門救災器材，希望能協助大園消防分隊提升救災效能。

龔永信指出，電動車是由鋰電池模組組成，一旦釀成火災就需要大量水冷卻灌救，不僅所需搶救時間較長，搶救的風險也比起一般油車高出許多，因此，近年消防局不斷針對相關災害辦理各項訓練，希望藉由救災硬體設備及軟體訓練雙管齊下，提升整體救災的效能。

第三大隊長簡慈彥也補充，鋰電池模組受到碰撞、穿刺等而毀損時，可能會燃燒而釋放大量熱及毒氣，若地下室設置充電樁及電動車位，將可能提高民眾的危害性，消防搶救的困難度也會大幅提升，因此在此呼籲，未來若有考量設置充電樁，建議規劃於空曠區域，並能與建築物保持適當的防火間隔為佳。

大園廠協會今天捐贈桃園消防局防火毯，可助撲滅電動車火警。圖／消防局提供
大園廠協會今天捐贈桃園消防局防火毯，可助撲滅電動車火警。圖／消防局提供
大園工業區廠商協進會今天捐贈桃園市消防局電動車火警救災裝備一批。圖／消防局提供
大園工業區廠商協進會今天捐贈桃園市消防局電動車火警救災裝備一批。圖／消防局提供

桃園 火災 電動車

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