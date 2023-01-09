汽車旅館救出2人被拘禁 查獲詐團5人…檢警溯源再逮3人

新北市金山警分局半個月前在淡水某家汽車旅館，逮捕5名涉嫌加入詐欺集團成員，救出2名上網求職遭拘禁的男子。檢警溯源追查，日前再查獲另3名詐欺嫌犯，進一步瓦解詐欺「擄」人犯罪集團。

金山警分局今天表示，去年底接獲胡姓男子家屬報案，指胡男上網應徵工作時，疑似遭到詐騙集團成員載送到新北市萬里區拘禁。警方成立專案小組，調閱相關監視器畫面追查，發現涉案集團已將被害人轉移到淡水地區某家汽車旅館。

警方蒐證後集結警力，去年12月25日清晨前往汽車旅館查緝，救出被監禁胡姓、涂姓被害人，並逮捕胡嫌等5人，現場查獲信用卡、存簿、贓款1萬多元及毒品吸食器、毒品咖啡包、安非他命等贓證物。

警方偵詢後將5名嫌犯送辦，基隆地檢署複訊後，向地隆地方法院聲請胡姓、余姓男子羈押禁見獲准。檢警向上溯源，今年1月3日拘提集團上游陳姓、李姓犯嫌到案，林姓主嫌5日被桃園市大溪警分局逮捕。