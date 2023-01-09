林淑端北漂工作回饋家鄉 雲林縣消防局受贈310萬消防車

雲林縣消防局救護成績亮眼，去年救回12名OHCA（到院前心肺功能停止）者康復出院，由於救護車耗損率提升，需汰舊換新，旅外鄉親林淑端聽聞消息，今天捐贈1輛310萬元救護車，為雲林再添救護量能，局長林文山回贈感謝狀。

林淑端是雲林縣台西人，畢業後北上工作，至今已有40餘年。林淑端說，一直以來，她的心願就是要捐一輛救護車，現在她北漂事業有成，一定要捐一輛救護車給故鄉，和丈夫許進農討論後，選擇捐贈救護車給古坑分隊使用，幫助急需緊急救護服務的傷病患，造福雲林人。

雲林縣消防局長林文山說，受捐的救護車是雲林縣第3輛擁有巴騰堡格紋設計救護車，具高度反光性，夜間能清晰辨識救護車，降低救護車交通事故；到院前緊急救護是消防局主要勤務，救護車平均每年出勤3萬件次救護案件，車輛耗損率大幅提升，至今不斷汰舊換新，已更新高達28輛救護車。