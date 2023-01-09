保護員警執勤安全 台南市雲林同鄉會捐警務設備

台南市雲林同鄉會、台南市台南愛心慈善會，為保護第一線員警執勤安全，捐贈哨音型指揮棒40支、警示燈46個、酒精檢知器5支、即時監控4組給台南市警二分局。分局長朱信憲今天下午2點利用周報時間，贈送感謝狀給2會代表。

分局長朱信憲致贈感謝狀，由台南市雲林同鄉會理事長施朝桂及台南市台南愛心慈善會理事長陳炳碩代表受頒，朱信憲對於民間團體的愛警義舉致上萬分謝意，並請他們對持續支持警政工作。

施朝桂也是警友會中西區辦事處副主任表示，感謝警方於轄內治安、交通工作表現，除叮嚀員警執勤時應特別注意自身安全及身體健康，更表示台南市雲林同鄉會及中西區警友辦事處持續以實際行動鼓勵員警士氣，做為警方強而有力的後盾！