快訊

華府智庫兵推「2026年台海戰爭」 美航母被擊沉、解放軍萬人戰死

新一輪免費快篩明上路 兩類人可再領5劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄格鬥賽一拳打倒對手進加護病房 「男主角」到案吐7字

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄左營區一家武館7日舉辦格鬥比賽，29歲林姓男子被對手白姓男子一拳擊中正面倒地，爬起後，曾和裁判說話，比賽結束卻陷入昏迷，目前在加護病房，有生命危險。白男今午被警方約談到案，表示比賽時，出拳打中林男時，看不出異狀，「很遺憾發生憾事」。

警方調查，22歲陳男經營武館，以日租1萬元租給19歲邱姓男子，武館在去年12月14日、今年1月7日舉辦拳擊、踢拳及綜合格鬥比賽，門票1000元，另有早鳥票800元。

林男7日參加拳擊格鬥賽，比賽被安排和25歲白姓男子對打，過程中被白正面打倒在地，當時裁判曾趨前和林說話；但賽完後，林卻突然狀況不佳，被現場救護人員送上擔架時已失去意識，送醫住進加護病房，仍有性命危險。

據了解，當天該場比賽約50人觀看，門票收入3萬餘元；林男非第一次參加格鬥賽，賽前曾簽署「若比賽受傷、放棄究責，若發生意外，主辦者不承擔責任」的免責切結書。陳男到案後發聲明，對選手發生意外深感難過，若有相關責任不逃避。

警方今天上午約談和林男對打的白男到案，以釐清案情；據了解，白男是透過網路報名參賽，比賽時，曾一拳打中林男，但林倒地後，又爬起繼續參賽，當時看不出大礙，對於比賽過程事後造成林重傷，他深表遺憾，不便對外多作說明。　

由於林男家屬暫未提告訴；警方說，林若受重傷害或致死，包含對手、場地負責人等恐都有刑責，會先蒐集相關證據，若比賽導致重傷或死亡，將依法究辦。

高雄一家武館租借場地辦拳擊格鬥賽，林姓選手被打成重傷，圖為武館外觀。記者石秀華／攝影
高雄一家武館租借場地辦拳擊格鬥賽，林姓選手被打成重傷，圖為武館外觀。記者石秀華／攝影
高雄左營區武館租借場地舉辦格鬥賽，一名參賽者比賽時被打成重傷，住進加護病房。記者石秀華／翻攝
高雄左營區武館租借場地舉辦格鬥賽，一名參賽者比賽時被打成重傷，住進加護病房。記者石秀華／翻攝
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。記者石秀華／翻攝
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。記者石秀華／翻攝

格鬥賽 裁判

延伸閱讀

中重症今增114例 40多歲女確診當晚病況惡化過世

秀泰時代影城14日開張 南高雄成影城重戰區

高雄賊竊機車置物箱 被害人報案警一眼認出「又是他」

借場地辦拳擊格鬥賽選手被打成重傷 武館負責人說話了

相關新聞

高雄格鬥賽一拳打倒對手進加護病房 「男主角」到案吐7字

高雄左營區一家武館7日舉辦格鬥比賽，29歲林姓男子被對手白姓男子一拳擊中正面倒地，爬起後，曾和裁判說話，比賽結束卻陷入昏...

離職後假意帶友人面試 男竊工地數百不銹鋼片

台北市一名劉姓男子在工地離職後，得知工地招工，就帶著胡姓男子進入工地內要應聘，涉嫌偷走工地內價值約1萬元的L型不銹鋼建材...

生母及同居人虐打「住加護病房43天」 3歲男童已甦醒今轉院

3歲男童遭張姓生母及同居陳姓男友暴打，致腦出血昏迷，自去年11月27日被送彰化基督教醫院開腦進入加護病房，至今43天，能...

另類外交！美籍女大生為巡警父圓夢 換得北巿警察臂章

美籍女大生Erin到台大當交換學生，她在美國德州公路巡警服務的父親，趁她來台，交代她幫忙搜集台灣警察臂章，因此她日前到台...

新北63歲男子身體不適騎機車就醫途中摔倒 送醫不治

新北市泰山區有1名63歲楊姓男子，今天上午疑因身體不適，騎乘機車自行就醫途中突然摔倒昏迷，救護車緊急將他送到輔大醫院，急...

道路都是沙拉油小心慢行！台九線409k 100桶沙拉油掉落

陳姓貨運曳引車駕駛，今天上午載運食用沙拉油行經台九線大武路段，因貨物未綁牢固、100多桶沙拉油掉落，200公尺道路遍布沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。