高雄格鬥賽一拳打倒對手進加護病房 「男主角」到案吐7字

高雄左營區一家武館7日舉辦格鬥比賽，29歲林姓男子被對手白姓男子一拳擊中正面倒地，爬起後，曾和裁判說話，比賽結束卻陷入昏迷，目前在加護病房，有生命危險。白男今午被警方約談到案，表示比賽時，出拳打中林男時，看不出異狀，「很遺憾發生憾事」。

警方調查，22歲陳男經營武館，以日租1萬元租給19歲邱姓男子，武館在去年12月14日、今年1月7日舉辦拳擊、踢拳及綜合格鬥比賽，門票1000元，另有早鳥票800元。

林男7日參加拳擊格鬥賽，比賽被安排和25歲白姓男子對打，過程中被白正面打倒在地，當時裁判曾趨前和林說話；但賽完後，林卻突然狀況不佳，被現場救護人員送上擔架時已失去意識，送醫住進加護病房，仍有性命危險。

據了解，當天該場比賽約50人觀看，門票收入3萬餘元；林男非第一次參加格鬥賽，賽前曾簽署「若比賽受傷、放棄究責，若發生意外，主辦者不承擔責任」的免責切結書。陳男到案後發聲明，對選手發生意外深感難過，若有相關責任不逃避。

警方今天上午約談和林男對打的白男到案，以釐清案情；據了解，白男是透過網路報名參賽，比賽時，曾一拳打中林男，但林倒地後，又爬起繼續參賽，當時看不出大礙，對於比賽過程事後造成林重傷，他深表遺憾，不便對外多作說明。