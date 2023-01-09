桃園龜山工業區防災演練 消防隊秀科技救災
桃園市大林消防分隊今天舉辦防災演練，選在龜山工業區利百代工廠，除了特別出動兩雲梯車射水救人外，主打科技救災，以無人空拍機、救災平版電腦等掌握消防員動態資訊，以便指揮官部署、增加救災效能。
桃園市消防局第一大隊大林分隊與龜山工業區服務中心、廠商協進會合作，今天上午在利百代公司辦理消防演練，模擬工廠4樓加工區因電氣因素導致貨品起火，員工發現後啟動自衛消防編組，清點人數後發現有人員受困火場；消防人員獲報到場，由指揮官派員搜救並滅火及周界防護。
本次演練消防局難得同時出動2輛直線及曲折雲梯車進行高空射水及人命救助，並將受困頂樓員工撤至1樓安全處，場面逼真、專業。
過程中消防隊為掌握人員動態，特別操作無人空拍機、救災平版電腦等，並以桃園消防局首創的行動派遣Ａpp查閱場所平面圖、儲放危險物品等相關資料，增加救災效率。
第一大隊長賴志忠表示，此次演練結合區域聯防機制，由支援的廠家提供救災裝備，如空氣瓶、萬用吸液棉、破壞工具及防護裝備等，有效結合、運用聯防資源；也提醒民眾，春節將至，各工廠休假前應檢視場所用火用電安全，及機械運轉情形，以降低火災風險及減少災害損失。
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