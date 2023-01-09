離職後假意帶友人面試 男竊工地數百不銹鋼片

台北市一名劉姓男子在工地離職後，得知工地招工，就帶著胡姓男子進入工地內要應聘，涉嫌偷走工地內價值約1萬元的L型不銹鋼建材，未料工地主任發現他行竊，當場報警逮人，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，劉男（32歲）具有多項竊盜前科，日前他曾經在中正區漢口街上某處工地工作，對工地內的地形瞭若指掌，但離職後，他卻藉著工地人員對他的信任，誆騙「年缺缺工要帶人來」，帶著胡男（34歲）應徵。

工地員工不疑有他，由劉男帶著胡男到工地面試，上月11日，劉卻藉著面試空檔，偷走價值約1萬多元的數百片L型不銹鋼建材，並放置在機車置物櫃內，但因過去工地屢傳物品遭竊，工地主任早有留意，當場發現劉偷竊物品，報警處理。

經警方詢問下，劉男坦承之前工地遺失的鐵片也是他竊取，胡男也是共犯。警詢後依竊盜罪嫌送辦。