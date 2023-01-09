生母及同居人虐打「住加護病房43天」 3歲男童已甦醒今轉院

3歲男童遭張姓生母及同居陳姓男友暴打，致腦出血昏迷，自去年11月27日被送彰化基督教醫院開腦進入加護病房，至今43天，能自主呼吸、對「痛」有感覺了，並睜開眼睛，今天要轉回新竹機構持續照護。彰基神經外科部主治醫師張尚文強調，為了男童能恢復健康，未來仍需持續復健。

男童父母婚後住在新竹，因為經常受到生父毆打，生母申請保護令，離婚後住回新竹娘家，再認識陳姓男友，但與男友同居期間，男童也經常受虐被打，今年11月才搬回到彰化，原本與陳男父母居住，後來又在溪州租房子。

11月25日、26日再因管教問題，男童被生母用衣架及愛的小手暴打，陳男則是用腳踹踢男童的頭部著地，並有腦出血狀況，27日被送北斗卓綜合醫院，院方發現男童陷入昏迷，渾身是傷，認為傷勢嚴重，再轉送彰化基督教醫院兒童醫院。

彰基經檢查後，發現男童昏迷指數3，出現腦出血、瞳孔放大，全身滿布瘀青及傷口，背、臀、腿部都有藤條抽打明顯傷痕。由於男童腦壓異常升高，經緊急手術降腦壓後，住進加護病房持續治療觀察，昏迷指數一直維持3，沒有好轉。縣長王惠美還前往探視，拜託院方全力搶救。

終於好消息傳來，經院方搶救，男童到12月28日男童拔管、拿掉氧氣面罩，對痛有感覺，也張開眼睛，腦壓也恢復正常，今天將轉回新竹，彰基神經外科部主治醫師張尚文仍強調，為了男童能恢復健康，未來仍需持續復健。