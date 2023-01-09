影／南投竹山鎮18歲男缺錢花 竟奔銀樓搶金飾

南投竹山鎮一名吳姓男子8日晚上6點多左右，走進銀樓佯稱要購買金項鍊自己戴後，趁機抓起一把金飾奪門而出，店家見狀追出去也立刻報警。警方獲報後出動警網追捕，見他跳進3樓高的大排，雙腳受傷動彈不得，趨前逮人，訊問後依搶奪罪嫌移送檢方偵辦。

竹山分局表示，這起銀樓搶案發生在昨晚6時30分，剛年滿18歲的吳姓男子，獨自走進一家銀樓後，便稱要購買金項鍊、戒指，但看金飾一直換來換去，且舉動怪異，隨後趁店家未注意之際，抓起2條金項鍊及2只金戒指便奪門而出，店家也火速追出去並報警。

案發當下，銀樓附近民眾得知有搶案發生後，也都配合警方加入圍捕行列，最後吳嫌情急之下，企圖跳河脫逃，縱身跳下約5公尺深的街尾溪後，雙腳即受傷動彈不得，全案在警民合作之下10分鐘內就逮捕到搶嫌，並在消防人員協助下，將吳嫌送醫治療，還好並無生命危險，同時也在其身上起出被搶的金飾。

警方說，目前金價相當昂貴，清點被吳嫌的金飾中，被搶的金飾有金項鍊2條及金戒指合計重達6兩3錢多，被害銀樓以目前市價每錢約7000元計算，金飾總值47萬元，對於金飾能失而復得，也再三向警方及協助的民眾表達感謝之意。