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中重症今增114例！40多歲女確診當晚病況惡化過世

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影／新北女騎車出巷口 公車、貨櫃車輪番撞上受重傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

王姓女子今天上午騎機車從巷子穿越新北巿三爪子坑路時，與王姓男子駕駛的基隆客運疑發生擦撞，又撞上段姓男子駕駛的貨櫃車。王女車毀人傷，由消防局救護車送醫。王男、段男接受警方酒測，排除酒後駕車。車禍原因由警方調查中。

50多歲王女今天上午騎機車，沿台2丁線瑞芳區三爪子坑路106巷行駛，上午10點半多要穿越三爪子坑路時，與從左側開來、50多歲王男駕駛的基隆客運發生擦撞，接著又撞上從右側開來由50多歲段男駕駛的貨櫃車。

車禍發生後，王女的機車受損嚴重，車身多處碎裂，連座墊都脫離。消防人員獲報到場將陷入昏迷的王女，送往基隆長庚醫院急救。警方也到場管制交通，指揮雙向單線行車。

王男說，行經事故路口，看到王女的機車從巷子駛出，趕快踩煞車。段男說，發生事故前也有看到王女的機車，判斷兩車不會撞上，沒想到還是發生事故。

王姓女子今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子（紅圈處）今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子（紅圈處）今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子（紅圈處）今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子（紅圈處）今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子（紅圈處）今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝
王姓女子（紅圈處）今天上午騎機車穿越三爪子坑路時，疑先後碰撞基隆客運、貨櫃車，身受重傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車禍

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