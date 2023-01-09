影／新北女騎車出巷口 公車、貨櫃車輪番撞上受重傷

王姓女子今天上午騎機車從巷子穿越新北巿三爪子坑路時，與王姓男子駕駛的基隆客運疑發生擦撞，又撞上段姓男子駕駛的貨櫃車。王女車毀人傷，由消防局救護車送醫。王男、段男接受警方酒測，排除酒後駕車。車禍原因由警方調查中。

50多歲王女今天上午騎機車，沿台2丁線瑞芳區三爪子坑路106巷行駛，上午10點半多要穿越三爪子坑路時，與從左側開來、50多歲王男駕駛的基隆客運發生擦撞，接著又撞上從右側開來由50多歲段男駕駛的貨櫃車。

車禍發生後，王女的機車受損嚴重，車身多處碎裂，連座墊都脫離。消防人員獲報到場將陷入昏迷的王女，送往基隆長庚醫院急救。警方也到場管制交通，指揮雙向單線行車。