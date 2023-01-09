北市警去年打詐逮3000多人 成績六都居冠

詐騙集團猖獗，台北市警局去年成立打詐台北隊，綜合識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向，積極分析近期以假投資為主的各類詐欺手法，去年度共查獲集團性詐欺326件，逮捕犯嫌3144人，打詐成績獲得6直轄市第一名。

市警局刑警大隊表示，去年成立打詐台北隊後，綜合識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向，擬定打防並重詐欺對策。在防制車手提領的部分，科偵隊成立科技戰情中心(D.C.I.C)，藉由AI系統整合各大金融機構及超商所設ATM遭提領之熱時熱點，配合車手影像查詢系統，一旦發現有異，便立即通報鄰近派出所，出動警力逮捕提領車手。

警方同時活用大數據資料庫進行關聯式整合分析，持續向上溯源追緝，統去年全年度查獲集團性詐欺案共計326件，捕獲嫌犯數達3144人，打詐集團績效六都第一。

警方表示，於銀行臨櫃攔阻層面，警局與轄內各大金融機構積極互動，定期召開攔阻策進作為研討會，邀請經驗豐富行員分享親身案例外，也適時頒發獎金給予攔阻有功行員，期能落實關懷提問，引導民眾從詐騙集團的洗腦中脫身；去年北市攔阻成功次數總計1175次，相較前年680件顯著提升百分之72，攔阻金額則將近7.5億元。