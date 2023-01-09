桃園民宅疑洗澡一氧化碳中毒 3人送醫14歲少年不治
桃園市中壢區英士三街一戶民宅今天凌晨3時疑似發生一氧化碳中毒，消防人員趕到，緊急將屋內42歲劉女與15歲女兒、14歲兒子送醫，其中男孩無呼吸心跳，送醫不治，劉女和女兒急救沒有生命危險。
消防局調查，根據劉女表示，她夜間洗澡時，出現身體呈現不舒服，未料隨後昏倒浴室內，直到凌晨3時驚醒尖叫，她女兒被嚇醒查看不對勁，緊急報案求救。
119救護人員據報趕到現場，發現屋內一間臥房的14歲少年在床上已無呼吸心跳，送醫急救後不治。劉女則頭暈、肢體無力、意識不清，她女兒頭暈、肢體無力，意識清楚，送醫救治後兩人暫無生命危險。
消防人員說，該戶熱水器裝設在住家陽台，現場環境一氧化碳濃度偵測數值最高為137ppm，死者的房間就在陽台旁邊，研判當時熟睡未發現異狀，呼籲民眾使用燃氣熱水器，若出現頭昏、噁心、嗜睡身體不適情況，請立即停止使用熱水器，打開室外窗戶通風，到室外環境打119求助。
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