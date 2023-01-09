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影／匯款比特幣領包裹？台中婦險中「假孫子」詐騙陷阱

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓婦人5日時到超商要匯款虛擬貨幣、領包裹，但店員發現有異，通知警方到場，林婦面對警詢，支吾其詞，辯稱是「孫子」要她匯款操作，不過檢視手機訊息後，都是簡體字，認為林婦遭詐騙，阻止她匯款6000元。

第四警分局大墩所警員柳彥竹、賴翰霖，5日接獲超商店員通報，年約65歲的林姓婦人到超商詢問，欲匯款虛擬貨幣，提領包裹，因超商沒有提供該項服務，加上虛擬貨幣經常涉及網路詐騙，因此通知警方到場。

警方到場時，林女辯稱，包裹是「孫子」要寄送給她的，需要先匯款才能領取，因為不知如何處理才在超商卡關。

警方詢問細節時，林女則支吾其詞，經檢視林女的手機訊息，發現她口中的孫子，都以簡體字傳訊，可能是詐騙集團教導林女對警方詢問時的說法，警方向林女說明詐騙案例後，林女才打消匯款6000元的念頭。

大墩所長曾一峯說，隨著春節將屆詐騙猖獗，民眾應多加關懷家中高齡長者，時刻提醒長輩獨處在家，若接到詐騙電話或是遇到陌生人加LINE好友，只要提及關鍵字「錢」，務必要做相關查證作為，謹記防範金融詐騙五不—不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，降低被害機率。

台中市林姓婦人遇到網路詐騙，5日要到超商匯款比特幣，店員報警阻詐。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人遇到網路詐騙，5日要到超商匯款比特幣，店員報警阻詐。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人遇到網路詐騙，5日要到超商匯款比特幣，店員報警阻詐。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人遇到網路詐騙，5日要到超商匯款比特幣，店員報警阻詐。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人遇到網路詐騙，5日要到超商匯款比特幣，店員報警阻詐。圖／第四警分局提供
台中市林姓婦人遇到網路詐騙，5日要到超商匯款比特幣，店員報警阻詐。圖／第四警分局提供

詐騙集團 超商 虛擬貨幣

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